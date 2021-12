A Orvieto si accende l'albero di Luce nel Pozzo di San Patrizio - Tuttoggi

Causa previsioni meteo avverse è stata rinviata “La Candeluminaria – I sogni dei bambini illuminano il Quartiere medievale”

È tornato l’Albero di Luce nel Pozzo di San Patrizio. Dopo la prima edizione di successo nel 2019 e dopo lo stop dello scorso anno a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, l’atmosfera natalizia torna a calarsi in fondo al pozzo di San Patrizio che a partire dalle ore 17 di mercoledì 8 dicembre sarà illuminato con un fascio di luci che ne adorneranno le pareti.

Il suggestivo effetto ottico che crea il pozzo darà l’impressione ai visitatori di trovarsi di fronte a un albero di luci rovesciato. Una installazione che garantirà comunque ai visitatori di poter ammirare l’opera di ingegneria di Antonio Da Sangallo nella sua veste naturale e che è rispettosa della storia del monumento e delle indicazioni della Soprintendenza dell’Umbria.

Per l’occasione il pozzo di San Patrizio sarà straordinariamente aperto dalle 17 alle 19 con ingresso gratuito. A partire da sabato 11 dicembre e per tutti i fine settimana fino al 9 gennaio 2022, per consentire di ammirare l’installazione luminosa, il pozzo amplierà anche l’orario di apertura al pubblico dalle 10 alle 18.

Alle ore 18, sarà accesa anche la grande stella cometa in piazza Duomo, alta 7,30 per 17 metri di lunghezza e illuminata da oltre 32mila punti luce. Rinviata a data da destinarsi invece, a causa delle incerte e avverse previsioni metereologiche, l’iniziativa “La Candeluminaria – I sogni dei bambini illuminano il Quartiere medievale” in programma nel pomeriggio di domenica 12 dicembre.