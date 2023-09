A Orvieto le riprese di "Origini", il programma televisivo di Rai 2 in onda domenica 1 ottobre - Tuttoggi.info

“Origini”, una delle novità del Day Time Rai presentato nei giorni scorsi dal direttore Angelo Mellone, è l’ultimo nato nella grande famiglia dei programmi di territorio della Rai.

Parte da Orvieto l’avventura di “Origini”, il nuovo programma televisivo di Rai 2 condotto da Francesco Gasparri e Valentina Caruso.

Alla città sarà dedicata la prima puntata che andrà in onda domenica 1 ottobre alle 15, e successivamente su Rai 1, sabato 7 ottobre alle 11.25.

In questi giorni la troupe sta effettuando le riprese toccando i luoghi più rappresentativi della città come il Duomo e il Pozzo di San Patrizio, il Teatro Mancinelli, i sotterranei di Orvieto Underground e il Pozzo della Cava, la Necropoli del Crocefisso del Tufo e il Museo archeologico, ma anche scorci caratteristici, quali quelli offerti dall’Anello della Rupe e dagli affacci di vicolo Ripa Medici, e siti meno noti al grande pubblico ma assolutamente da scoprire come gli affascinanti scavi del Fanum Voltumnae, il “Luogo Celeste” degli Etruschi, e le ex officine Netti.

Francesco Gasparri, volto del “camminar per sentieri” di Rai 1, e Valentina Caruso viaggeranno alla scoperta dei siti archeologici meno conosciuti ma di straordinaria importanza per raccontare la genesi di popoli, comunità, miti, leggende e tradizioni.