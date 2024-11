A Orvieto, "Comune gentile", corsi di formazione per la diffusione delle pratiche di gentilezza - Tuttoggi.info

L’assessorato alla Gentilezza del Comune di Orvieto, primo “Comune gentile” dell’Umbria, sta lavorando sui corsi formazione nelle scuole.

A gennaio 2025 partiranno corsi di formazione, destinati a docenti e studenti in collaborazione con il Movimento Italia Gentile, per la diffusione delle buone pratiche di gentilezza. Nel frattempo sono stati avviati i contatti con l’Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi, città che dallo scorso anno ospita il “Festival della Gentilezza”, per sviluppare progetti e iniziative congiunte, in particolare sullo sport e sul “kind tourism”, il cosiddetto turismo gentile che punta alla valorizzazione delle bellezze storiche, artistiche, culturali e alla sostenibilità dell’accoglienza.

Sono partiti, nel frattempo, in seguito al rinnovo della collaborazione con la Casa di reclusione di Orvieto, i lavori per la manutenzione del Giardino della Gentilezza in Piazza Angelo da Orvieto.

