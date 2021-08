A Narni la ricicleria diffusa con l'app Junker - Tuttoggi

"La ricicleria – spiega Alfonso Morelli - è una rete di cittadini, artigiani, associazioni che scambiano beni al fine di dare nuova vita agli oggetti"

Una rete di artigiani, riparatori e cittadini per ridurre la produzione i rifiuti e riutilizzare li oggetti anziché gettarli via. E’ l’ultima iniziativa lanciata dall’assessorato all’ambiente del Comune di Narni che ha dato vita Ri.Di. Narni, dove Ri.Di. sta per ricicleria diffusa e consapevole per arrivare all’obiettivo di ridurre sensibilmente i rifiuti, recuperarli creativamente, ripararli riparazione, barattarli o donarli per favorire l’economia circolare e vivere in modo più sostenibile. Ri.Di. Narni è finanziata con contributo Auri Umbria e gode del patrocinio di Cna Umbria, Legambiente Umbria e Cesvol Umbria.

La riciclerà

“La ricicleria – spiega l’assessore all’ambiente Alfonso Morelli – è una rete di cittadini, artigiani, associazioni che scambiano beni al fine di dare nuova vita agli oggetti perché non diventino rifiuto. Ri.Di. promuove infatti lo scambio , la donazione, la creatività e la riparazione”. Il sistema funziona tramite la app junker dove è inserita la “bacheca del riuso. Lì, chiunque può pubblicare annunci dove offrire beni di qualsiasi natura donandoli o scambiandoli, oppure cercare dei servizi di riparazione. La ricicleria diffusa prevede infatti una rete di artigiani aderenti all’iniziativa che possono interagire con l’utenza proponendosi proprio come professionisti della riparazione e del recupero”.

App Junker

“La app Junker – sottolinea sempre Morelli – è già nota al grande pubblico per essere il sistema on line per la raccolta differenziata utilizzato da oltre 2mila e 800 nuclei familiari di Narni”. Gli artigiani e i professionisti della riparazione possono scrivere a supporto@junkerapp.it per aderire alla rete e quindi ricevere dagli utenti della piattaforma richieste di intervento oppure anche per richiedere semplicemente delle informazioni sul funzionamento dell’iniziativa.