A Meggiano torna "Il trionfo del Bosco" - Tuttoggi.info

Meggiano di Vallo di Nera è pronto ad ospitare una nuova edizione dell'evento "Il trionfo del Bosco": appuntamento il 14 e 15 ottobre

A Meggiano, frazione montana di Vallo di Nera, amministrazione comunale e abitanti si preparano ad accogliere, nel fine settimana del 14 e 15 ottobre 2023, quanti vorranno partecipare alla quinta edizione de “Il trionfo del Bosco”, iniziativa promossa dal Comune di Vallo di Nera con il sostegno del Gal Valle Umbra Sibillini, nell’ambito del progetto “Due valli: un territorio”, sottomisura 19.2, azione 19.2.1.07.

Volontari, aziende agrituristiche del Comune e aziende agricole della Valnerina aderenti all’intervento sono pronti a ripetere il successo degli anni precedenti, anche con il sostegno di Mind srl Terni, partner organizzativo.

La manifestazione, nata nel 2017, ha lo scopo di valorizzare il grande patrimonio forestale della Valnerina che nella stagione autunnale trionfa con i suoi prodotti e colori. Uno scenario di grande suggestione, reso ancora più particolare dalle infinite gradazioni di colore delle foglie, tipiche di questo periodo, che trasformano il paesaggio in una grande tavolozza di cui godere.

Gli appuntamenti in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre sono molti e si concentrano sul grazioso centro abitato di Meggiano e sui monti circostanti che diventeranno tappa delle numerose escursioni. Natura, cultura e gastronomia, porteranno alla riscoperta di un antico paese-castello situato a oltre 700 metri di altitudine, ai piedi del Monte Maggiore in una suggestiva posizione panoramica, che spazia dai Monti Sibillini alla Valnerina. Meggiano conserva una parte della sua struttura medievale e una storica chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, protettore del paese e delle transumanze in terra di pastori. Terra di pastori e anche di boscaioli, data la vasta presenza di boschi appartenenti ai privati o alle proprietà collettive, qui gestite dall’Università agraria di Meggiano e Piedipaterno.

“Un appuntamento nato – spiega il sindaco, Agnese Benedetti – per far conoscere il territorio e le sue risorse, in particolare il patrimonio boschivo e paesaggistico”.