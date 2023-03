A Massa Martana concerto-conferenza su "Schubert il Sonnambulo" - Tuttoggi

Sabato 4 marzo alle ore 21 l’Associazione Filarmonica Umbra porta sul palco Enrico Bronzi e il Quartetto d’Archi

Dopo il successo dei primi concerti del 2023, sabato 4 marzo al Teatro Consortium di Massa Martana, alle ore 21.00, il pubblico della Filarmonica Umbra sarà ospite di un concerto-conferenza a cura del celebre violoncellista Enrico Bronzi, che vestirà anche gli abiti di relatore, e del QUARTETTO D’ARCHI dei borsisti del Premio 2021 Roscini-Padalino e Fondazione Cucinelli (Giulia CELLACCHI violino – Tommaso SANTINI violino – Eleonora DE POI viola – Lara BIANCALANA violoncello).

Durante SCHUBERT IL SONNAMBULO, le parole di Bronzi condurranno la platea nei meandri di quell’opera di Schubert che è considerata per molti versi alla stregua del suo testamento spirituale: il Quintetto per archi in do maggiore, op. 163, D. 956. Peculiarità dell’opera, oltre alla dilatazione della forma, l’ingrandimento dall’interno delle strutture compositive, che porta l’intero Quintetto a dimensioni monumentali, è l’organico a cinque, che raddoppia il violoncello, con funzione di sostegno, quasi fosse un contrabbasso, rendendone unica la timbrica. Un concerto in cui la musica viene raccontata, descritta, in cui l’autore e la sua opera diventano i personaggi di una storia affascinante, a tratti misteriosa.