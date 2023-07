A Marsciano, dal 20 al 29 luglio la 21ma edizione di Musica per i Borghi - Tuttoggi.info

Venditti e De Gregori per il concerto clou del 29 luglio a Marsciano. Si ritorna anche nelle frazioni con tre appuntamenti

A caratterizzare la 21ma edizione di Musica per i Borghi, il festival di musica etnopopolare promosso dalla omonima associazione, sarà il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori in programma sabato 29 luglio a Marsciano presso l’arena Checcarini. Proprio questo evento chiuderà l’edizione 2023 che prende avvio, a partire dal 20 luglio, con tre appuntamenti in altrettante frazioni del territorio comunale, Morcella, Spina e Villanova.

Come sottolinea il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Antognoni, “questa edizione del Festival è un ritorno alle origini. Ci lasciamo definitivamente alle spalle le limitazioni del periodo pandemico, che hanno pesantemente segnato le ultime tre edizioni della manifestazione, per tornare a proporre spettacoli di qualità nei borghi del territorio con il coinvolgimento delle realtà associative e imprenditoriali locali nella promozione di produzioni tipiche ed enogastronomiche. Musica per i Borghi si conferma uno degli appuntamenti culturali di maggior rilievo dell’estate in Umbria”.

La manifestazione può contare sul patrocinio e sostegno della Regione Umbria, dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, del Comune di Marsciano e della Fondazione Perugia. Piena soddisfazione per la qualità del cartellone in programma è espressa anche dal sindaco Francesca Mele. “Una proposta culturale diffusa sul territorio, che all’intrattenimento unisce la capacità di veicolare, anche da un punto di vista turistico, le tante bellezze paesaggistiche, i borghi rurali e la stessa offerta ricettiva del nostro bellissimo territorio. È proprio questo aspetto che il Comune intende sostenere nel contribuire alla buona riuscita di Musica per i Borghi”.

La rassegna musicale si aprirà giovedì 20 luglio a Morcella con il concerto del trio musicale Fuperi, che propone musica cantautorale, swing e pop. Venerdì 21 luglio sarà la volta di una maratona musicale a Spina con tre gruppi che si esibiranno a partire dalle ore 20.00 spaziando dal rock al soul.

Doppio appuntamento, sabato 22 luglio a Marsciano, con una rassegna bandistica alle ore 21.00 e, a seguire, alle 22.30, il concerto jazz, rock e R&B con Sarah Jane Morris and Matt Backer with Custodie Cautelari. Domenica 23 luglio l’appuntamento è invece a Villanova con il concerto swing dell’Antonio Ballarano Live Band. Quindi, il 29 luglio, il concerto dei due cantautori romani, una serata all’insegna della musica d’autore con cui, tra l’altro, l’associazione Musica per i Borghi ricorderà e renderà omaggio all’artista Antonio Folichetti, recentemente scomparso e autore del logo della manifestazione.

