A Marsciano con l’uso dell’ecocompattatore arrivano gli sconti sulla Tari - Tuttoggi.info

Attivo un macchinario utilizzato per raccolta bottiglie in Pet, installato a ridosso del parco Marco Caiella nel quartiere di Tripoli

I cittadini del comune di Marsciano che si avvalgono di ecocompattatori presenti nel territorio comunale per lo smaltimento delle bottiglie in Pet (che è uno dei tipi di plastica usati per contenere liquidi e alimenti) riceveranno un contributo, a sconto della Tassa sui Rifiuti. Tale contributo è riservato solo agli intestatari di utenze domestiche ed è definito nella misura di € 0,05 per ogni bottiglia conferita fino ad un quantitativo massimo di conferimento annuo pari a 600 bottiglie. L’incentivo massimo annuale è quindi di 30 euro e sarà erogato nell’anno successivo a quello del conferimento, tramite uno sconto diretto in bolletta.

Attualmente nel territorio comunale è operativo un ecocompattatore, installato a Marsciano presso il parco Marco Caiella nel quartiere di Tripoli.

Per l’ottenimento dell’incentivo i cittadini interessati, ogni volta che conferiscono i rifiuti presso l’ecocompattatore, devono scansionare il codice a barre presente nella tessera sanitaria magnetica dell’intestatario della TARI. Utilizzare la tessera sanitaria di persona che non è titolare di una utenza, non dà diritto all’incentivo. I cittadini possono anche identificarsi installando e configurando sul proprio smartphone l’applicazione “Ripremia” scaricabile dagli store online.

Per il corretto smaltimento ogni bottiglia va avvicinata all’apertura dell’ecocompattatore, che legge il codice a barre presente sull’etichetta (è quindi necessario che le bottiglie abbiano l’etichetta presente e leggibile). Se rientra nella tipologia giusta, ovvero se reca il simbolo Pet, si accende una luce verde. La bottiglia può essere quindi conferita all’interno del macchinario che la compatterà e la conteggerà ai fini dello sconto Tari. Se invece la bottiglia non ha le caratteristiche necessarie al conferimento, magari perché realizzata con una plastica diversa dal Pet, si accende una luce rossa. In questo caso la bottiglia non va inserita nell’ecocompattatore.

Presso il macchinario è possibile leggere le informazioni per il suo corretto utilizzo.