A Lugnano in Teverina la Festa dell'Assunta 2023 fra tradizione, folklore e gastronomia - Tuttoggi.info

Il 15 agosto, nel campo sportivo comunale, si esibirà il gruppo "Le Vibrazioni", una delle band più amate del panorama della musica pop italiana.

Entra nel vivo la festa patronale dell’Assunta a Lugnano in Teverina, dove la tradizione, il folklore e la gastronomia si fondono in un cartello di iniziative di grande livello.

“Una festa che riprende la tradizione del passato”, dichiara il sindaco di Lugnano in Teverina, Gianluca Filiberti. “Abbiamo anche ritrovato, in un ottimo stato di conservazione, il manifesto dell’800, che è diventato il logo della manifestazione. La nostra è una tradizione che si tramanda da secoli, come documentato dall’antico Statuto Comunale del 1508, dove già venivano stabiliti gli obblighi che avevano gli amministratori del tempo per la festa dell’Assunta”.

La festa nel 1500

Il Signore della Festa veniva eletto dal Consiglio degli Anteposti e aveva un’importanza paragonabile a quella del Podestà. Aveva incarico dal Comune di spendere i soldi della Comunità e aveva il diritto di formare una “società” o un comitato dove si poteva iscrivere “un solo uomo per ogni focolare…”, quindi una persona a famiglia. I soldi stanziati dalla Comunità servivano, come riportato nello statuto, “…per le cose da mangiare, per la cera, per i suonatori e per tutte le cose opportune al decoro della festa…”. Il Camerario e gli Anteposti del Comune erano obbligati a offrire un cero all’altare della Collegiata in onore della Beata Vergine nella vigilia della Festa, mentre il Podestà lo doveva offrire il giorno della Festa.

L’edizione 2023

Dopo oltre 500 anni la storia si ripete, e quest’anno il Signore della Festa è Stefano Germani, che si avvale di un valido Comitato di giovani. Il 14 agosto, prima della solenne processione gli amministratori comunali rievocheranno la tradizione statutaria con il sindaco Gianluca Filiberti, il quale offrirà il cero all’altare della Collegiata.

Il 15 agosto, nel campo sportivo comunale, si esibirà il gruppo “Le Vibrazioni”, una delle band più amate del panorama della musica pop italiana. Dopo il concerto uno spettacolo pirotecnico.

Anche l’enogastronomia di qualità sarà protagonista di questo agosto lugnanese, con tante iniziative che promuoveranno i prodotti tipici locali. La Taverna de lo Priore, nel centro storico, aprirà i battenti nel primo weekend del mese di agosto (dal 4 al 6 Agosto), in occasione della manifestazione Medievale del Palio dell’Assunta, dove si potranno assaporare menu tipici medievali. Dal 9 al 16 Agosto, invece, la Sagra della Pappardella delizierà i palati dei numerosi turisti.

Chiuderà la festa patronale la tradizionale “Cena del Ghetto”. Ogni anno, nel mese di agosto, la pittoresca cena di strada viene organizzata nel Comune di Lugnano in Teverina in Via Duca degli Abruzzi, luogo storico dove un tempo si trovavano botteghe di arti, mestieri e commerci, per offrire ai partecipanti gustosi piatti della tradizione Umbra accompagnati da eccellenti vini locali.