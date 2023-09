A Guardea arriva il compattatore della plastica: 1 centesimo a ogni smaltimento per il prelievo di acqua potabile - Tuttoggi.info

Il meccanismo è semplice: chi pone plastica nel compattatore riceve un credito di 1 centesimo che può essere utilizzato per prelevare l’acqua dal vicino distributore.

Acqua in cambio di plastica: a Guardea il Comune ha attivato da alcuni giorni il nuovo ecocompattatore per i materiali in plastica. La struttura è stata collocata nelle vicinanze dell’erogatore di acqua pubblica già attivo da diverso tempo.

Il meccanismo è semplice: chi pone plastica nel compattatore riceve un credito di 1 centesimo che può essere utilizzato per prelevare l’acqua dal vicino distributore.

Il meccanismo di conferimento della plastica, invece, funziona con una tessera reperibile in Comune, che è la stessa del prelievo di acqua dalla vicina fontanella. Per ogni inserimento sarà ricaricato il centesimo da usare, per chi vorrà, nella fontanella per prelevare acqua potabile.