A Genga l'intera "cabina di regia" degli specialisti di otorinolaringoiatria di Marche e Umbria - Tuttoggi.info

Le Terme di San Vittore a Genga (Ancona) baricentro dell’otorinolaringoiatria tra Marche e Umbria. Oggi infatti (18 aprile 2026), all’Auditorium del polo termale si riuniscono i primari di Otorinolaringoiatria delle province di Ancona, Macerata, Pesaro, Fermo, Ascoli Piceno Perugia e Terni: un vertice che mette attorno allo stesso tavolo l’intera “cabina di regia” degli specialisti delle due regioni.

A organizzare il congresso è l’AOMU, l’Associazione Otorinolaringoiatri Marche-Umbria, che ha scelto le terme di Frasassi come sede. Il convegno mira ad un aggiornamento scientifico di alto livello, favorire il confronto tra professionisti e, nel quadro di una sanità che prova a guardare oltre la logica dell’emergenza, riflettere sulla prevenzione e sulle potenzialità della medicina termale.

Due le parole chiave scelte per questa edizione: fibromialgia e healthy aging, l’invecchiamento in salute. Apre i lavori, il Dr Giuseppe Pasquarella, responsabile ORL dell’ospedale di Jesi, cui seguirà l’intervento del direttore della UOC di Otorinolaringoiatria dell’AST Ancona, Andrea Pennacchi, responsabile scientifico dell’evento e coordinatore dei lavori della giornata.

Dall’UOC “Engles Profili”, il contributo del Dr Giuseppe Castellana, mentre per l’Umbria prenderà la parola il professor Giampietro Ricci, direttore della Clinica di Otorinolaringoiatria dell’Università di Perugia. Sempre per le Marche interverrà il Dr Giorgio Zaraca, direttore della UOC di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Murri” di Fermo.

Dall’ospedale di Terni saranno presenti la dottoressa Maria Rosaria Del Zompo e il direttore, Dr Antonio Maria Giunta. Dall’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno interverrà il Dr Andrea Ciabattoni, direttore della UOC ORL, mentre per la realtà di Foligno in cattedra la dottoressa Simona Pindozzi e il direttore Fabrizio Longari, responsabile dell’Otorinolaringoiatria dell’ospedale.

Per gli Ospedali Riuniti Marche Nord sono attesi il Dr Gino Latini, in forza al reparto di Fano-Pesaro, affiancato dal direttore Luca D’Ascanio. Completa il quadro il Cesare Carlucci, direttore della UOC di Otorinolaringoiatria di Civitanova Marche-Macerata. A rappresentare i liberi professionisti sarà il Dr Marcellini, specialista ORL di Senigallia.

Un intero filone del congresso sarà dedicato al dialogo tra otorinolaringoiatria, reumatologia e medicina termale. Interverrà il professor Ferdinando Silveri, dirigente medico della Clinica reumatologica dell’Università Politecnica delle Marche all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, vicepresidente italiano FEDIOS per l’osteoporosi, presidente regionale della Società Italiana di Reumatologia e coordinatore regionale GIBIS.

Seguirà la relazione della dottoressa Francesca Fornasini, specialista in Idrologia Medica, membro del direttivo dell’Associazione Medica Italiana di Idroclimatoterapia, Talassologia e Terapia Fisica (AMIITTF) e medico termalista a Comano e Abano, esperta di medicina della longevità, per la prima volta alle Marche.

A chiudere la sessione sarà il Dr Michele Antonelli, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, ricercatore e docente al corso “Terme e Salute” dell’Università di Parma, membro dell’Organizzazione Mondiale del Termalismo (OMTH). Autore di diverse pubblicazioni scientifiche e coautore di un recente studio sulla “Sordità rinogena e cure termali” indicizzato su PubMed.

Antonelli presenterà un lavoro basato su dati raccolti alle Terme di Frasassi su pazienti affetti da sindrome fibromialgica: questionari, analisi statistiche, grafici per trasformare percezioni soggettive in evidenze misurabili.

Tra le pratiche discusse ci sarà anche la fangoterapia tradizionale, riletta in chiave rigorosamente scientifica, per valutarne il possibile ruolo nel contrasto al dolore cronico e nel favorire un invecchiamento “di successo”.

Il congresso è accreditato ECM con 5 crediti formativi e si rivolge a un ventaglio ampio di figure: medici chirurghi (specialisti di diverse discipline, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta), tecnici audioprotesisti e audiometristi, logopedisti, farmacisti, infermieri. L’obiettivo formativo è il n. 3, dedicato all’aggiornamento professionale tecnico-scientifico.

La segreteria scientifica è affidata al Dr Geniale Mariani, direttore sanitario delle Terme di Frasassi, e al Dr Bruno Borioni, medico termalista, specialista in Otorinolaringoiatria ed esperto in medicina anti-aging.

L’appuntamento coincide con l’apertura della nuova stagione termale 2026 delle Terme di San Vittore, che aprirà ad aprile per proseguire fino a novembre, con un prolungamento pomeridiano dal 17 agosto a fine ottobre. Un calendario lungo, pensato non solo per chi accede alle cure su prescrizione medica, ma anche per chi cerca percorsi strutturati di prevenzione, benessere e bellezza.







Luogo: Auditorium Terme di Frasassi, Frazione San Vittore Terme , GENGA, ANCONA, MARCHE