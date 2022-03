L'incendio nei pressi dello svincolo di Ripabianca, non ci sono persone rimaste ferite

A fuoco un furgone carico di vestiti, mentre percorreva la E45 all’altezza dello svincolo di Ripabianca, in direzione Terni.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da Perugia.

Non ci sono stati feriti, né altri mezzi coinvolti. Il traffico ha avuto dei rallentamenti a causa del mezzo in fiamme e poi per consentire le operazioni di spegnimento.