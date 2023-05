A Foligno torna la camminata lenta dal naso rosso "A passo di clown" - Tuttoggi.info

Seconda edizione per camminata lenta del naso rosso "A passo di Clown". Domenica 7 maggio l'appuntamento per grandi e piccini

L’associazione Oasi ODV e il CSI comitato di Foligno organizzano la seconda camminata lenta del naso rosso “A passo di Clown” Domenica 7 maggio 2023. Si tratta di una passeggiata aperta a tutti e adatta anche ai bambini.

Il programma

Alle 9:15 apriranno le iscrizioni al plateatico piccolo (porta Todi); 9:45 partenza; arrivo all’Orto Didattico Accessibile All’arrivo momento con giochi Ai partecipanti iscritti un simpatico omaggio e una piccola merenda.

Per info consultare www. Associazioneoasi.it, la pagina FB dell’associazione Oasi ODV e del CSI Foligno, o telefonando al 338 9912631. Iscrizione: € 5,00 per gli adulti / gratis per i bambini