A Foligno domani gran finale per ‘I Primi d’Italia’, kermesse anche a misura di bambini - Tuttoggi.info

Si avvia verso il gran finale la 25/a edizione de I Primi d’Italia che da giovedì a Foligno sta riservando alle migliaia di visitatori arrivati nel cuore dell’Umbria, anche da fuori regione, uno spaccato unico sull’universo che ruota intorno ai primi piatti. Ma la kermesse gastronomica è anche sinonimo di intrattenimento con la piazza gremita che venerdì 27 settembre ha applaudito lo show a 360 gradi di Jo Squillo.

Il Festival nazionale dei Primi Piatti si conferma anche a misura dei più piccoli visto il successo del progetto “Primi d’Italia Junior – mani in pasta”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. In questo spazio “formato baby” a Palazzo Candiotti, tanti bambini e bambine partecipano ad attività ludiche e di animazione per apprendere, tra gioco e didattica, informazioni utili a sviluppare sane e corrette abitudini alimentari.

Quest’anno, parallelamente ai laboratori dei bambini, sono stati organizzati anche dei momenti di incontro con i genitori che in queste giornate di festival si confrontano con esperti sulle tematiche di una corretta e sana alimentazione, e dello sviluppo di una idonea sensibilità in merito alla materia dell’educazione alimentare, con innegabili riflessi sulla prevenzione sanitaria.

Nella società odierna, infatti, il problema del sovrappeso e dell’obesità sia negli adulti che nei bambini ha assunto rilevanza sociale e deve considerarsi di estrema attualità. Solo una sana e corretta alimentazione, quale linea guida nella vita di ogni persona, può dare una concreta risposta ed affrontare efficacemente il problema.

Gli organizzatori del festival di EPTA Confcommercio Umbria, sensibili a queste tematiche, hanno quindi voluto questi momenti di approfondimento realizzati in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia, che si svolgono sotto la supervisione del prof. Francesco Galli, docente di dietologia e nutrizione del Corso di Laurea in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana coordinato dal prof. Massimo Moretti, e che vedono la partecipazione di giovani nutrizionisti del corso universitario coordinati dalla prof.ssa Desirée Bartolini e dalla dott.ssa Roberta Russo.

Ricco di eventi il programma di domenica 29 settembre. Le iniziative prenderanno il via dalle ore 10 con l’apertura dei Villaggi Del Gusto e delle Mostre-Mercato.

E naturalmente anche domenica alle ore 11 iniziano PRIMI D’ITALIA JUNIOR a Palazzo Candiotti. Si parte con “I Rombi” a cura della Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione. Alle ore 15 “Finti cappelletti” a cura dell’associazione Eat Umbria. Alle ore 16 “Le Caramelle” a cura della Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione. Alle ore 17 “Umbricelli” a cura dell’associazione Eat Umbria. Alle ore 18 “I Cavatelli” a cura della Federazione Italiana Dettaglianti

dell’Alimentazione.

La mattina al via anche FOOD EXPERIENCE all’Auditorium Santa Caterina. Alle ore 11 “Passione e Fantasia, Pacchero con pesto di rucola, crema di pomodoro bruciato e crumble di pane alle alici” a cura di Pasta di Fabriano. Alle ore 16 “L’Umbria in un piatto” con Chef Laura Colaiacovo. A cura di Assoprol. Alle ore 18 “25 anni di pasta raccontati in 3 piatti” con gli chef Marco Faiella, Simone Chiodi e Stefano Marconi. A cura dell’associazione APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani.

La 25/a edizione de I Primi d’Italia si sta caratterizzando non solo come una festa del gusto, ma anche come un’occasione per riflettere su temi cruciali come la salute, la nutrizione e il legame profondo tra alimentazione e benessere. La giornata conclusiva ha in serbo un doppio appuntamento a Palazzo Trinci. Alle ore 11:00 un convegno dal taglio anche storico, legando l’alimentazione moderna alle radici dell’antica Roma. Il titolo, “Orzo e Arena – Nutriti per vincere. La dieta dei gladiatori. Ipotesi ricostruttive”, è già un indizio del viaggio nel tempo che questo convegno intende offrire. Promossa dall’Associazione Amici dell’Abbazia di Sassovivo, con il patrocinio del Comune di Foligno e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, la conferenza vedrà come protagonisti il prof. Paolo Braconi, docente di Antichità Romane e Storia dell’Agricoltura e dell’Alimentazione all’Università degli Studi di Perugia, e la dott.ssa Roberta Taddei, archeologa e Presidente dell’Associazione Amici dell’Abbazia di Sassovivo. Alle ore 15.30 si terrà invece il convegno “Alimentazione e cancro: è possibile prevenirlo?” promosso da AIRC – Comitato Umbria, che vedrà intervenire la prof.ssa Anna Villarini, biologa-nutrizionista e docente presso l’Università di Perugia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

Alle ore 11 si apre anche l’area COOKING SHOW & ENTERTAINMENT in Piazza della Repubblica. “È qui la pasta?!” a cura di Apci, con gli chef Marco Faiella e Stefano Marconi sul palco. A seguire “Puls: innovazione della pasta” a cura di Fida, Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione.

Alle ore 13 per A PRANZO CON… all’Auditorium Santa Caterina “I Cartoon” per bambini da 0 a 90 anni.

Alle ore 15:30 si torna al COOKING SHOW & ENTERTAINMENT in Piazza della Repubblica con “Vieni a scoprire il tortello tricolore” con la chef Graziella Ponti, a cura di AIC Umbria.

Alle ore 17 per LA PASTA DELLA NONNA a Palazzo Candiotti, “Come fare i maltagliati” in collaborazione con APCI Ass. Prof.le Cuochi Italiani.

Dalle ore 17:30 ancora appuntamenti nell’area COOKING SHOW & ENTERTAINMENT in Piazza della

Repubblica: “Pasta non stress” a cura di Università dei Sapori e “Zuppa e un filo d’olio” a cura di Assoprol. Alle ore 19:30 tornano le premiazioni per il “Premio I Primi d’Italia”: il riconoscimento sarà consegnato a Luciana Barbetti (Giornalismo), Ambra Cenci e Rita Marini come Personaggio della città, e l’Associazione OASI (Sociale).

Alle ore 21 ultimo appuntamento anche per A TAVOLA CON LE STELLE all’Auditorium Santa Caterina: protagonista sarà lo chef Gaetano Trovato del Ristorante Arnolfo, Colle di Val d’Elsa.

Dalle ore 22 si torna in Piazza della Repubblica per l’ultimo evento COOKING SHOW & ENTERTAINMENT con il live degli Shaharoba e a seguire DJ set di Tommaso Merendoni.

Info sul festival: https://www.iprimiditalia.it/