A Ferragosto torna DeMusicAssisi, primo festival di musica medievale in Umbria - Tuttoggi.info

Torna DeMusicAssisi, primo festival di musica medievale in Umbria e uno dei pochi del genere in Italia. Dal 15 al 20 agosto prossimi, nel centro storico di Assisi, oltre venti appuntamenti in location suggestive fra concerti, conferenze musicologiche, incontri con storici, didattica, laboratori, mostra mercato dedicata agli strumenti antichi e all’arte dei liutai, spettacoli itineranti, flash mob e dj set medieval music.

L’obiettivo di DeMusicAssisi è rendere “pop” e far conoscere a tutti fascino ed emozione della musica medievale, partendo da un luogo in cui il Medioevo si respira nei vicoli e nelle piazze, si ammira sui muri e vibra ancora come una corda d’arpa o di viella suonata da mani appassionate ed esperte.

La manifestazione – promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars – è nata lo scorso anno, attirando un pubblico vasto e trasversale. Non solo appassionati, ma anche cittadini e turisti che hanno scoperto quanto la musica antica possa essere “pop” e affascinante. Un successo ben oltre le aspettative, che ha portato a una seconda edizione del festival ancora più ricca di eventi e concerti, tutti a ingresso libero.

Il tema di DeMusicAssisi di quest’anno è la “Lauda”, ovvero la musica devozionale legata anche al movimento medievale delle Confraternite, nel segno dei centenari francescani 2023-2026. Artisti da tutto il mondo parteciperanno al festival, che diventa sempre più aperto e internazionale, con musicisti e ricercatori provenienti da Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, Siria, Austria, Stati Uniti e Belgio. Assisi diventa così anche una sorta di capitale mondiale della musica medievale.

Il programma di DeMusicAssisi è su www.demusicassisi.it. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria, esclusivamente ai seguenti recapiti, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00: +39 075 8138680; +39 075 8138681.