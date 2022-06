A Domenico Ignozza  il premio Don Sante Quintiliani - Tuttoggi

Il riconoscimento consegnato al presidente del Coni Domenico Ignozza durante un convegno a Roccaporena di Cascia

E’ stato assegnato a Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria il “Premio Don Sante Quintiliani”, giunto alla sua quarta edizione. La cerimonia si è tenuta al Centro Convegni Opera Santa Rita di Roccaporena. L’importante riconoscimento è stato consegnato dal sindaco di Cascia, Mario De Carolis.

“Propulsore di grandi valori come l’accoglienza e la solidarietà in modo particolare nei confronti dei giovani, Don Sante credeva molto nell’importanza dello sport perché la riteneva una forma di aggregazione – sono le parole del primo cittadino. È stato tra i primi ad avere contatti con squadre di calcio importanti che oggi scelgono sempre più frequentemente Cascia per i loro ritiri. Il religioso faceva accoglienza in tanti modi, anche leggendo il suo breviario, era un uomo che sapeva donare amore e fiducia”.