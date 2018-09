A Colfiorito come nelle Dolomiti, primo e unico Campionato Nazionale di Marcia Alpina in centro Italia

A Colfiorito come nelle Dolomiti! Per la prima volta, in centro Italia, si svolge infatti il Campionato Nazionale di Marcia Alpina di regolarità, ospitato – per l’appunto – nel bellissimo e suggestivo territorio del Parco di Colfiorito di Foligno.

La marcia alpina di regolarità, è una disciplina atletica che si svolge prelevantemente nelle aree montane e pedemontane. Non è una corsa, ma consiste nel camminare in modo costante.

Si tratta di uno sport che unisce, di fatto, la pratica dell’escursionismo, all’aspetto agonistico, senza per questo inficiare il piacere di camminare nella natura.

Ieri mattina, puntualmente come previsto, alle 8.30 ha avuto avvio la prima giornata, con il via libera ai primi due atleti delle ottanta coppie in partenza.

A ‘spingere’ la prima coppia, è stato lo stesso sindaco Nando Mismetti.