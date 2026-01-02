A Città di Castello chiude il forno di "Bombolino" dopo 50 anni di attività | FOTO - Tuttoggi.info

L’ultimo pezzo di “ciaccia”, pagnotta di pane, torcolo e crostata di “Bombolino”. Ha spento i forni ed appeso al chiodo le pale in legno dopo cinquanta anni di onorata carriera il punto vendita di via del Popolo, un pezzo di storia della città, gestito dalla famiglia Castellani con tanta passione, amore per il lavoro e senso di appartenenza ai simboli della città, alle tradizioni e costumi.

Ha spento i forni ed appeso al chiodo le pale in legno dopo cinquanta anni di onorata carriera il punto vendita di via del Popolo, un pezzo di storia della città, gestito dalla famiglia, Castellani, con tanta passione, amore per il lavoro e senso di appartenenza ai simboli della città, alle tradizioni e costumi. Ieri, mercoledi 31 dicembre, ultimo giorno del 2025, qualche ora prima del passaggio fra il vecchio e nuovo anno, il titolare, Sandro Castellani, 67 anni “bombolino” per tutti, ha tirato giù la serranda per l’ultima volta prima di andare in pensione, circondato dall’affetto e gratitudine di tanti tifernati con qualche lacrima di commozione, consapevoli di essere parte integrante di un vero e proprio passaggio generazionale.

Quel forno in Via del Popolo ha scandito nei decenni del secondo e terzo millennio la vita e le stagioni di tanti clienti che attraverso i prodotti appena sfornati, dolci e salati, hanno celebrato periodi simbolo dell’anno come la Pasqua e il Natale e altre ricorrenze abbinate a prodotti tipici e prelibatezze della tradizione, come le irresistibili ciacce dolci e al formaggio, le crostate e i torcoli. “Sono nato nel 1958 e a dieci anni dopo la scuola frequentavo già questo forno assieme al cugino di mio babbo, Battistelli e poi con Dino Tarducci e mio cugino Claudio – ha dichiarato Sandro Castellani. “Ho imparato a fare il pane e i dolci lavorando sodo, fra sacrifici, rinunce e tanta fatica fino ad oggi, ricevendo però affetto e vicinanza di tanti tifernati e turisti che negli anni ci hanno confermato la loro fiducia. Quelli che oggi sono genitori, tanti anni fa erano bambini e bambine che prima di andare a scuola passavano da noi a prendere la ciaccia o la pizza per colazione.

Momenti indimenticabili che io, mia moglie Giulia, i figli Marco ed Elisa non dimenticheremo mai e porteremo sempre con noi fra i ricordi più cari”, ha concluso Sandro Castellani, lanciando un vero e proprio appello, in particolare ai giovani, “ad intraprendere questo duro mestiere ma ricco di soddisfazioni e valori che non hanno prezzo”. Appello che il sindaco Luca Secondi ha condiviso proprio ieri mattina prima della chiusura del forno ringraziando Sandro, la famiglia, i collaboratori che nel corso dei decenni si sono affiancati accanto a lui come, Romina, “nel tenere viva e profondamente legata alla città una attività simbolo dei valori più genuini tanto cara ai tifernati: “grazie Sandro, sei stato un esempio di laboriosità e rettitudine per tutti noi. Ne siano orgogliosi”.