A Cerreto di Spoleto scongiurato il rischio di perdere la Scuola d'Infanzia - Tuttoggi

Taglio del nastro a Cerreto di Spoleto per la nuova Sezione Primavera integrata alla Scuola Statale dell’Infanzia.

Il paese rischiava di restare senza scuola dell’infanzia: in pochi mesi l’Amministrazione comunale e la Dirigenza scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Cerreto di Spoleto – Sellano ottengono l’autorizzazione dall’Usr dell’Umbria per l’apertura della nuova Scuola dell’Infanzia Statale e nel mese di novembre l’offerta scolastica si arricchisce grazie all’ottenimento dell’autorizzazione all’apertura della Sezione Primavera in grado di accogliere i bambini dai 24 ai 36 mesi.

È quanto accade a Cerreto di Spoleto, dove nel mese di Settembre il Sindaco Giandomenico Montesi ha consegnato le chiavi della scuola al Dirigente scolastico Massimo Fioroni «Si tratta di un bel successo per Cerreto di Spoleto, perché il 1 settembre 2022 è rinata la scuola statale per l’Infanzia, il risultato arriva dopo un percorso partito alla fine del 2021, quando la scuola paritaria presente nel paese, diretta per più di 50 anni da Suor Vera Radaelli delle Oblate, tanto amata e da tutti conosciuta con il nome di “Sorella Vera” non ha rinnovato la disponibilità a proseguire l’attività scolastica.