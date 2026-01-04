A Castello per la Befana modifiche ai servizi di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta - Tuttoggi.info

Sogepu ha concordato con gli assessorati all’Ambiente dei Comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina le modifiche ai servizi di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” nella giornata dell’Epifania, martedì 6 gennaio 2026.

A Città di Castello, il rifiuto umido-organico non sarà ritirato nel centro storico, nella zona sud (Trestina, San Secondo, Promano, Cinquemiglia, Santa Lucia, Cornetto, Fabbrecce, Garavelle, San Maiano), nella zona area vasta 2 (Breccione, Lugnano, Petrelle, Bonsciano, San Pietro a Monte e San Leo Bastia). Nella zona rossa (Quartiere Ecologico, Riosecco, Zona “Polizia Stradale”, Graticole e Salaiolo), nella zona nord (Titta, Badiali, Cerbara, Giove, Piosina e Lerchi) e nelle zone industriali (utenze domestiche e non domestiche) la raccolta del rifiuto non recuperabile non verrà effettuata.

A San Giustino, Citerna e Pietralunga non sarà ritirato il rifiuto non recuperabile, mentre a Monte Santa Maria Tiberina non sarà effettuata la raccolta dell’umido-organico.

Per informazioni sulla programmazione e sullo svolgimento dei servizi, gli utenti potranno contattare Sogepu al numero verde 800.132152.