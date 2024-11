A Cardeto arriva il senso unico in via Pestalozzi - Tuttoggi.info

Entrerà in vigore nei prossimi giorni il senso unico predisposto nella giornata di oggi, 4 novembre, in via Pestalozzi, dove si trova anche l’entrata del parco Cardeto. Il doppio senso di marcia e i parcheggi ‘selvaggi’ nella via avevano causato, in passato, più di un problema alla circolazione e il senso unico si è reso necessario anche alla rinnovata vita che ha ripreso il parco “Cardeto”. Rispetto alla situazione precedente, la via e il parco saranno accessibili soltanto da via Battisti, mentre non sarà più possibile transitare per piazza Cuoco verso l’entrata del bar del parco. I residenti, invece, non potranno più percorrere via Pestalozzi verso borgo Rivo, ma dovranno passare per piazza Cuoco.