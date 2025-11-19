 A bordo di un'auto rubata con pistola, maschere e chiodi a tre punte | Due arrestati dopo fuga a piedi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

A bordo di un’auto rubata con pistola, maschere e chiodi a tre punte | Due arrestati dopo fuga a piedi

Davide Baccarini

A bordo di un’auto rubata con pistola, maschere e chiodi a tre punte | Due arrestati dopo fuga a piedi

Mer, 19/11/2025 - 19:10

Condividi su:

Altro episodio di cronaca da film in Valtiberina, dove i carabinieri di Monterchi hanno arrestato due uomini che, alla vista dei militari, hanno abbandonato l’auto ad una stazione di servizio e sono fuggiti a piedi tra le campagne al confine tra Toscana e Umbria.

Sono state necessarie prolungate ricerche, condotte dai militari di Sansepolcro, Arezzo e perfino dall’elicottero dell’Arma proveniente da Pisa per rintracciare entrambi i fuggitivi e arrestarli. Nell’auto dei due, rubata in Puglia e con targhe clonate “prese in prestito” da una vettura di una ignara donna in Abruzzo, sono state rinvenute e sequestrate una pistola con 12 proiettili, maschere da teatro, cappellini da “baseball”, guanti e un secchio con chiodi a tre punte, spesso utilizzati per impedire l’inseguimento da parte delle forze dell’ordine.

Come detto entrambi, alla vista dei carabinieri hanno abbandonato il veicolo al distributore di Pocaia (Monterchi) dandosi alla fuga verso i boschi circostanti. Il primo di essi, un 43enne della provincia di Foggia, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione, venendo trovato in possesso della pistola, delle maschere e di tutti gli altri oggetti sopracitati. L’auto, invece, è risultata rubata in provincia di Foggia, con la manomissione dei cavi di accensione. Le targhe montate sul veicolo sono risultate clonate da un’automobile, dello stesso modello, della provincia de L’Aquila.

Le ricerche dell’altro fuggitivo, condotte dai carabinieri e dall’elicottero, si sono protratte per 5 ore, sino a quando, grazie all’utilizzo di visori notturni, l’uomo è stato individuato, mentre stava rientrando nel centro abitato di Monterchi, verosimilmente per rubare un mezzo con cui rientrare nella regione di origine. I militari lo hanno bloccato. L’uomo, un 47enne, anch’egli della provincia di Foggia, ha cercato di divincolarsi e di riprendere la fuga, senza tuttavia riuscirci.

I due arrestati, con numerosi precedenti penali, sono stati condotti nel carcere di Arezzo. Dovranno ora spiegare alla Procura locale quali fossero le loro reali intenzioni, alla base della loro lunghissima trasferta dalla Puglia alla Toscana.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Rinvenute ossa, intervento della polizia scientifica

Gubbio e Gualdo

Cantiere in via XX Settembre, commercianti si affidano a legale “Lavori vanno finiti entro 4 dicembre”

Perugia

L’addio a Costante Brunori, l’orafo appassionato di ciclismo

in umbria

Ultim'ora Italia

Coppa Davis, Cobolli si emoziona: “Giorno più bello della mia vita”. Poi canta in diretta
Ultim'ora Italia

Giornalisti, Gualtieri: “Informazione libera è condizione per democrazia”
Ultim'ora Italia

Caso Garlasco, Sempio: “Io perseguitato, non ho più una vita”
Città di Castello

A bordo di un’auto rubata con pistola, maschere e chiodi a tre punte | Due arrestati dopo fuga a piedi

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!