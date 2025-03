A.A.A. Giovani artisti cercasi! Residenza artistica al borgo di Collestrada - Tuttoggi.info

Gli artisti sono invitati a progettare opere (site-specific) in dialogo con il borgo medievale, tenendo conto della sua storia, delle tradizioni e del paesaggio circostante. Il bando di selezione invita gli artisti a ispirarsi a uno dei tre episodi che videro protagonista San Francesco nel territorio di Collestrada: la battaglia tra Perugia e Assisi del 1202, il dono del mantello a un povero e il sogno legato all’indulgenza della Porziuncola di Assisi.

Il comitato organizzatore si impegnerà a valorizzare le opere dei giovani artisti, esponendole lungo il nuovo sentiero francescano. Questo percorso, che rivisitando la viabilità storica, offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire le bellezze ambientali, paesaggistiche e la straordinaria ricchezza storica del territorio di Collestrada.

Tutti gli artisti selezionati riceveranno un contributo spese di 1.000 euro, vitto e alloggio gratuiti nei pressi del borgo per la durata della residenza. I progetti saranno selezionati da una commissione di esperti formata da artisti, docenti, amministratori del territorio e autorità ecclesiastiche. La partecipazione è assolutamente gratuita e la scadenza per l’invio dei progetti è il 30 aprile 2025.

Questa residenza offre ai giovani artisti un’opportunità unica per immergersi in un contesto storico e culturale di straordinario fascino. Il tutto si svolgerà in concomitanza con la “Festa Grossa” dedicata alla Madonna Assunta in Cielo, una celebrazione dalle radici antichissime (risalenti al XV secolo).

Dall’8 al 15 agosto, infatti, lo spirito della “Festa Grossa”, con la sua cadenza quinquennale, trasformerà il borgo medievale di Collestrada in un punto di incontro e scambio culturale, intrecciando eventi religiosi, culturali e artistici, alcuni di rilievo nazionale, come lo spettacolo “Frà”, un viaggio sorprendente nella vita di San Francesco d’Assisi, interpretato e scritto da Giovanni Scifoni.

Il “Comitato Festa Grossa 2025”, appositamente costituito per l’organizzazione dell’evento, è composto dalle associazioni del territorio, dalla parrocchia e da un gruppo di abitanti di Collestrada. Ha l’onore e l’onere di curare l’organizzazione di questo evento, consapevole di essere custode di un patrimonio culturale immateriale da tramandare alle future generazioni. L’evento è patrocinato dal Comune di Perugia e dal Comune di Assisi.

È possibile scaricare il bando cliccando su https://t.ly/CuLIK

Per informazioni: 347.7678855 residenzadartistacollestrada@gmail.com

Luogo: Borgo Medievale di Collestrada, Strada per Brufa, 2, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA