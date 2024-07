A 84 anni entra con l’auto in una casa e resta in bilico sulla ringhiera del balcone sfondato

L'anziana, dopo aver abbattuto la recinzione, ha percorso 20 metri nel giardino ed è finita su una scalinata

E’ entrata con l’auto nel giardino di una casa dopo aver sfondato la recinzione, ha percorso una ventina di metri, salendo su un terrazzo che finiva in una scalinata ed è rimasta in bilico, tra la ringhiera abbattuta.

A tirare fuori dalla sua Fiat Idea la donna di 84 anni sono stati i vigili del fuoco, accorsi nell’abitazione di Poscargno, a Terni, dove è avvenuto l’incidente, incredibilmente senza conseguenze per l’anziana signora, né per le persone che abitano in quella casa

La donna, dopo essere stata estratta dalla vettura, è stata comunque affidata alle cure del 118. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale. Messa in salvo l’anziana, per riportare l’auto incidentata sulla strada è stato necessario l’intervento dell’autogru.