Corso Vecchio e non solo in sicurezza | Scatta il piano Ferragosto - Tuttoggi.info

Corso Vecchio e non solo in sicurezza | Scatta il piano Ferragosto

Mercoledì 13 agosto si è svolto in Prefettura, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per il controllo della città durante Ferragosto. Diversi i punti da mettere in sicurezza
Mercoledì 13 agosto si è svolto in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in cui si è fatto il punto sulla situazione sicurezza e controlli nella via del centro storico di Corso Vecchio. Presieduto dal Prefetto Orlando, con la partecipazione dei vertici provinciali della Polizia e dei rappresentanti della Provincia e del Comune di Terni si sono decise linee di condotta da tenere anche con l’avvicinarsi di Ferragosto e l’intensificarsi del flusso di persone.

Controlli rafforzati

E’ stato disposto un ulteriore rafforzamento dei controlli a tutela della sicurezza di commercianti e residenti nella via per garantire la legalità nel commercio. L’impegno è quello di assicurare la massima fruibilità degli spazi pubblici in una delle vie principali del centro cittadino in un contesto di sicurezza reale e percepita. Nel corso della riunione sono state anche definite le linee di intervento per prevenire ogni possibile turbativa e possibile illegalità in occasione di Ferragosto.

Aree calde del territorio

Per la settimana di Ferragosto sono state intensificate le misure di controllo del territorio finalizzate a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto presso le località turistiche della provincia: nelle stazioni ferroviarie, sulle strade e sul tratto autostradale della A1 ricompreso nel territorio provinciale per prevenire le violazioni al codice della strada.

