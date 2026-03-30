Valditara: "Prossimo passo abolire l'uso dei social agli under 15" - Tuttoggi.info

L’arresto del 17enne che da Umbertide progettava di effettuare una strage nella sua ex scuola, e la rete a lui collegata attraverso Telegram scoperta dagli investigatori, sono stati commentati anche dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Che ha sottolineato la necessità di una stretta contro l’uso distorto dei social da parte dei giovani.

Tema che era stato affrontato anche nelle ultime ore dal ministro, che si era recato in visita alla professoressa accoltellata da un alunno tredicenne nei corridoi della scuola media “Leonardo da Vinci” di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Un’aggressione che ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza scolastica.

“La logica degli algoritmi nel web diffonde la violenza tra i giovanissimi. In classe insegniamo rispetto ed empatia” le parole del ministro. Che ha argomentato: “E’ di tutta evidenza la pericolosità di una gestione dei social da parte dei ragazzini. Anche da questo punto di vista abbiamo individuato linee guida e stanziato risorse per educare i giovani all’uso corretto di cellulari, social e IA. Abbiamo vietato l’uso del cellulare nelle scuole e il prossimo passo credo sia quello di abolire l’accesso ai social ai minori di 15 anni”.

Il ministro ha difeso le misure previste nel decreto sicurezza anche per contrastare il fenomeno dei giovanissimi che vanno in giro armati di coltelli. Con l’obiettivo di impedire la vendita e il porto dei coltelli per i minorenni e responsabilizzare i genitori.

“Se ci sono particolari esigenze da parte delle scuole – ha aggiunto il ministro – abbiamo previsto anche la possibilità di dotare gli istituti di metal detector mobili per individuare immediatamente armi”. Insomma, al momento l’installazione dei metal detector a scuola non sarà generalizzata.

Il ministro ha inoltre annunciato che dopo Pasqua partiranno i corsi di formazione per i docenti, seguendo le Nuove linee guida sull’educazione civica, l’educazione al rispetto, alle relazioni e l’educazione all’empatia. Ricordando però come i protagonisti di questi incontri debbano essere i ragazzi”.