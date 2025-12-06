 E' morto Giuseppe Calzoni, l'Università di Perugia in lutto - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

E’ morto Giuseppe Calzoni, l’Università di Perugia in lutto

Redazione

E’ morto Giuseppe Calzoni, l’Università di Perugia in lutto

Sab, 06/12/2025 - 21:27

Condividi su:

Si è spento il prof. Giuseppe Calzoni, economista che ha guidato l’Università degli Studi di Perugia dal 1994 al 2000.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’Ateneo perugino, che lo ricorda come “figura di riferimento fondamentale, che ha segnato con la sua guida un passaggio decisivo nella storia dell’istituzione”.

Docente di Economia Politica presso l’allora Facoltà di Economia e Commercio, il professor Calzoni ha ricoperto il ruolo di preside negli anni 1984-85 e 1993-94, prima di assumere appunto la guida dell’intero Ateneo. Durante il suo rettorato, ricorda l’Ateneo, ha saputo guardare “con lungimiranza al futuro dell’Università, ponendo le basi per una fase di straordinaria espansione che portò a un significativo incremento nel numero delle studentesse e degli studenti iscritti e consolidò la posizione dell’Università di Perugia come polo di eccellenza della formazione e della ricerca nel panorama nazionale, accompagnandola nel passaggio al nuovo millennio”.

Di Calzoni vengono ricordate le doti umane e di governo, unite al rigore scientifico che ha sempre caratterizzato il suo impegno accademico, hanno lasciato un’eredità preziosa che continua a vivere nelle strutture, nelle persone e nei valori dell’Ateneo.

Queste le parole del magnifico rettore Massimiliano Marianelli: “A nome dell’intera comunità universitaria esprimo il più sentito cordoglio e la vicinanza alla famiglia del professor Calzoni in questo momento di grande tristezza. La sua memoria rimarrà indelebile nella storia della nostra Università”.

Cordoglio alla famiglia e alla comunità universitaria è stato espresso dalla presidente della Regione dell’Umbria, Stefania Proietti: “Il professor Calzoni è stato un protagonista autentico della storia recente dell’Università degli Studi di Perugia. Durante il suo rettorato ha saputo coniugare rigore scientifico, visione e capacità di governo, accompagnando l’Ateneo in una fase di espansione e innovazione che ha contribuito a rafforzare il ruolo dell’Umbria nel panorama nazionale della formazione e della ricerca. La sua eredità continua a vivere nelle persone e nelle istituzioni che ha guidato con passione e competenza”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Spaccia cocaina da un’auto a noleggio: arrestato 30enne

Assisi

Il Natale ad Assisi 2025 pronto ad accendersi sotto l’Immacolata: doppia cerimonia in città

Assisi

In auto con un machete da 70 centimetri: denunciati tre giovani

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Ballando, Marcella Bella e la dedica al fratello Gianni: “Mi manca sentire la sua voce”
Ultim'ora Italia

Fiorentina, minacce social a mogli giocatori: “Spero che i vostri figli muoiano di cancro”
Ultim'ora Italia

Ballando, gaffe Mariotto: “Brava Ferilli”. Ma è Nancy Brilli
Ultim'ora Italia

Migranti, naufragio al largo di Creta: 17 morti

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!