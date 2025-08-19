 Mensa, trasporti e libri scolastici: ad Assisi aiuti alle famiglie, come fare domanda - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Mensa, trasporti e libri scolastici: ad Assisi aiuti alle famiglie, come fare domanda

Redazione

Mensa, trasporti e libri scolastici: ad Assisi aiuti alle famiglie, come fare domanda

Mar, 19/08/2025 - 12:39

Condividi su:

Tempo di scuola, il Comune di Assisi fornisce informazioni utili su mense, trasporti e libri. C’è tempo fino al 31 agosto prossimo per le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto per l’anno scolastico 2025-2026. L’avviso è rivolto a studenti che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nel territorio del Comune di Assisi. Le domande vanno presentate esclusivamente online, tramite il portale istituzionale dell’ente, al seguente indirizzo: https://halleyweb.com/c054001/po/po_login.php Per agevolare i cittadini nell’invio delle richieste, è prevista la possibilità di usufruire un servizio di assistenza e supporto presso il Digipass di Assisi, situato a Santa Maria degli Angeli, al piano terra del Palazzo Capitano del Perdono, previo appuntamento, da fissare attraverso i seguenti recapiti: 075 8138448; digipass@comune.assisi.pg.it. Il servizio è disponibile nei seguenti giorni: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30; mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 17:30; venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30. Per eventuali informazioni, è possibile contattare il servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune, ai seguenti numeri: 075 8138627- 651- 626, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 13:00.


La Regione Umbria ha stanziato contributi per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2025-2026, destinati ad alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 15.493,71 euro. Gli studenti residenti ad Assisi, in possesso di tale requisito, possono presentare domanda entro il 7 ottobre 2025, attraverso il sito web del Comune. La richiesta va effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale-legale o anche dallo stesso studente se maggiorenne, tramite il seguente link https://www.comune.assisi.pg.it/uffici/scuola-e-sport/, accedendo alla sezione “Libri di testo” e utilizzando la propria identità digitale SPID.


Gli interessati dovranno compilare l’apposita istanza online e allegare obbligatoriamente l’attestazione ISEE, in corso di validità, del valore non superiore a 15.493,71 euro e la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. Per agevolare i cittadini nell’invio delle richieste, anche in questo caso è prevista la possibilità di usufruire un servizio di assistenza e supporto presso il Digipass di Assisi, situato a Santa Maria degli Angeli, al piano terra del Palazzo Capitano del Perdono, previo appuntamento, da fissare attraverso i seguenti recapiti: 075 8138448; digipass@comune.assisi.pg.it. Per eventuali informazioni, è possibile contattare il servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune, all’indirizzo scuola@comune.assisi.pg.it oppure ai seguenti numeri: 075 8138 651 – 626 – 627, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 13:00.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Foligno

Foligno piange la scomparsa di ‘Gigino’ Romagnoli, storico quintanaro ed imprenditore

Perugia

Incappucciati e armati rapinano farmacia, le indagini

Foligno

A HISPELLVM si va a tavola con gli antichi romani. Le atmosfere e i sapori della cucina di Apicio

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Lo psicologo: “Il ritiro in finale uno choc per Sinner, Jannik si sente in colpa”
Ultim'ora Italia

Sinner, ritiro a causa di un virus intestinale? Il medico: “I segnali ci sono tutti”
Ultim'ora Italia

Milan, elongazione al polpaccio per Leao: salta la prima di Serie A con la Cremonese

Ultim'ora Italia

Telemarketing, da oggi al via il blocco dei numeri fasulli

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!