Mensa, trasporti e libri scolastici: ad Assisi aiuti alle famiglie, come fare domanda - Tuttoggi.info

Tempo di scuola, il Comune di Assisi fornisce informazioni utili su mense, trasporti e libri. C’è tempo fino al 31 agosto prossimo per le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto per l’anno scolastico 2025-2026. L’avviso è rivolto a studenti che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nel territorio del Comune di Assisi. Le domande vanno presentate esclusivamente online, tramite il portale istituzionale dell’ente, al seguente indirizzo: https://halleyweb.com/c054001/po/po_login.php Per agevolare i cittadini nell’invio delle richieste, è prevista la possibilità di usufruire un servizio di assistenza e supporto presso il Digipass di Assisi, situato a Santa Maria degli Angeli, al piano terra del Palazzo Capitano del Perdono, previo appuntamento, da fissare attraverso i seguenti recapiti: 075 8138448; digipass@comune.assisi.pg.it. Il servizio è disponibile nei seguenti giorni: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30; mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 17:30; venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30. Per eventuali informazioni, è possibile contattare il servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune, ai seguenti numeri: 075 8138627- 651- 626, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 13:00.





La Regione Umbria ha stanziato contributi per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2025-2026, destinati ad alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 15.493,71 euro. Gli studenti residenti ad Assisi, in possesso di tale requisito, possono presentare domanda entro il 7 ottobre 2025, attraverso il sito web del Comune. La richiesta va effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale-legale o anche dallo stesso studente se maggiorenne, tramite il seguente link https://www.comune.assisi.pg.it/uffici/scuola-e-sport/, accedendo alla sezione “Libri di testo” e utilizzando la propria identità digitale SPID.



Gli interessati dovranno compilare l’apposita istanza online e allegare obbligatoriamente l’attestazione ISEE, in corso di validità, del valore non superiore a 15.493,71 euro e la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. Per agevolare i cittadini nell’invio delle richieste, anche in questo caso è prevista la possibilità di usufruire un servizio di assistenza e supporto presso il Digipass di Assisi, situato a Santa Maria degli Angeli, al piano terra del Palazzo Capitano del Perdono, previo appuntamento, da fissare attraverso i seguenti recapiti: 075 8138448; digipass@comune.assisi.pg.it. Per eventuali informazioni, è possibile contattare il servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune, all’indirizzo scuola@comune.assisi.pg.it oppure ai seguenti numeri: 075 8138 651 – 626 – 627, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 13:00.