A 86 anni stabilisce record italiano di categoria nei 1500 metri stile libero "Ragazzi, meno selfie e più sport" - Tuttoggi

Appena uscito dalla piscina il primo pensiero è stato per la moglie Marinella, che l’ha abbracciato a bordo vasca, per i figli Alessandro e Massimiliano, ma anche per i giovani: “Ragazzi datevi una mossa, meno selfie e più sport: starete bene e avrete belle soddisfazioni” ha dichiarato. Un appello spontaneo e autentico da chi ha iniziato a nuotare per alleviare i dolori alla schiena e ha trasformato un problema fisico in una opportunità.

Con passione e grande determinazione Bilotta è diventato un vero e proprio recordman nel nuoto master con 46 titoli italiani, un 1° e un 2° posto ai Mondiali, un 2° e un 3° ai campionati europei e quasi 500 medaglie vinte in carriera da quando si è dato al nuoto nel 2004.