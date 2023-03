8 Marzo, Spoleto celebra la Festa della Donna con un ricco programma di appuntamenti - Tuttoggi

Numerose le conferenze e i dialoghi su temi come il disagio adolescenziale, la menopausa e i disturbi alimentari con medici ed esperti del settore che saranno a disposizione per un momento di confronto costruttivo fra istituzioni e cittadinanza. Mercoledì 15 marzo alle ore 16.00 allaPalazzina Micheli, in occasione della Giornata del fiocchetto Lilla per i disturbi del comportamento alimentare, istituita nel 2018, verrà inaugurato lo Sportello di ascolto per i disturbi del comportamento alimentare,a cura dell’Associazione Il Girasole.

Non mancheranno i momenti musicali con la Scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri” di Spoleto, il maestro Ciro Carbone e l’Associazione Mama Umbria International e gli appuntamenti con il teatro a cura d Diletta Masetti e Andrea Delogu che presenta 40 e sto, uno spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni, il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Un viaggio in cui l’artista si metterà a nudo in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico potrà riconoscersi tra le mode, i vizi e le ossessioni di questa epoca che viviamo.

Torna l’appuntamento con il premio Donna Sapiens, il premio istituito nel 2011 dalle associazioni Fidapa Bpw Italy e Donne contro la guerra in collaborazione con il Comune di Spoleto, che viene attribuito a donne che, nell’ambito delle proprie attività professionali, hanno dato lustro a Spoleto, facendo conoscere la città in Italia e nel mondo.

Alla Sala Frau e al Cinema Sala Pegasus a cura della Cooperativa Immaginazione verranno proiettati rispettivamente sabato 11 marzo alle 18.00 il film Nezouh – Il buco nel cielo della regista siriana Soudade Kaadan e sabato 18 marzo sempre alle ore 18.00 Profeti del regista Alessio Cremonini che sarà ospite della serata.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito tranne lo spettacolo “40 e sto” di Andrea Delogu e l’ingresso alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.

Il programma dettagliato.

SABATO 4 MARZO

Ore 16:00 Palazzo Mauri

Conferenza su Disagio adolescenziale e medicina narrativa

a seguire consegna del premio Donna Sapiens a Greta Bartozzini

a cura di FIDAPA, Rotaract Club Spoleto, Associazione Donne contro la Guerra, Inner Wheel

Be a woman vendita tris di biscotti per beneficenza

a cura di Rotaract Club Spoleto

MERCOLEDÌ 8 MARZO

Scalinata di Piazza Pianciani illuminata di giallo a sostegno delle donne Afghane ed Iraniane

Ore 16:00 Complesso monumentale di San Nicolò

Dialoghi per la donna Benessere in menopausa corpo, mente, cibo con intrattenimento musicale

a cura della scuola comunale di musica e danza A.Onofri

dr. Maurizio Silvestri Consultorio Spoleto-Valnerina USL Umbria 2 La menopausa

dr.ssa Simonetta Marucci endocrinologa presidente Rotary sez. di Spoleto La menopausa non è una malattia dott.ssa Elena Foglia dietista del comune di Spoleto Mode e modelli alimentari per la salute

GIOVEDÌ 9 MARZO

Ore 17:00 Palazzo Comunale, Sala dello Spagna

Premio Donna Sapiens a Romina Virgili della Sartoria Floreale

a cura di FIDAPA, Associazione Donne contro la Guerra

VENERDÌ 10 MARZO

Ore 17:00 Palazzo Mauri

Piece teatrale Incantesimo Poetico

letture di poesie di donne intermezzate da momenti musicali a cura di Diletta Masetti e del Maestro Ciro Carbone

Ore 17:30 Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

Mezz’ora dopo la chiusura Lucrezia Borgia. Il potere delle donne nel Rinascimento.

Visita guidata tematica a cura di Sistema Museo

Attività gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso o della Spoleto Card – prenotazione obbligatoria al 0743224952 entro le 13:00

Ore 21:00 Cantiere Oberdan

Jam Session con giovani band spoletine che interpretano canzoni di donne

a cura dell’Associazione Mama Umbria International

Be a woman vendita tris di biscotti per beneficenza

a cura di Rotaract Club Spoleto

SABATO 11 MARZO

Spoleto Cammina…con le donne passeggiata per le vie della Città

ore 15:30 Archivio di Stato a cura di Cittadinanzattiva

Ore 18:00 Cinema Sala Frau

Proiezione film Nezouh – Il buco nel cielo della regista siriana Soudade Kaadan

in collaborazione con la Cooperativa Immaginazione

Be a woman vendita tris di biscotti per beneficenza a cura di Rotaract Club Spoleto

MARTEDÌ 14 MARZO

Ore 16:00 Palazzo Mauri

Bellezza, sagome e narrazione

laboratorio di arteterapia con Lorella Natalizi, Arteterapeuta

MERCOLEDÌ 15 MARZO

Ore 16:00 Palazzina Micheli

Giornata del fiocchetto Lilla per i disturbi del comportamento alimentare

Inaugurazione dello Sportello di ascolto per i disturbi del comportamento alimentare

a cura dell’Associazione Il Girasole

GIOVEDÌ 16 MARZO

Ore 17:30 Palazzo Mauri

Aperitivo letterario Dacia Maraini, una scrittrice in viaggio con la macchina fotografica

letture scelte dal libro “Caro Pier Paolo” a cura di Cristina e Marina Antonini. Intervengono Antonella Manni e Serafino Amato

a cura di FIDAPA ed Associazione Donne contro la Guerra

VENERDÌ 17 MARZO

Ore 21:00 Teatro Nuovo G.C. Menotti

40 e sto di e con Andrea Delogu

Spettacolo a pagamento

SABATO 18 MARZO

Ore 18:00 Cinéma Sala Pegasus

Proiezione film Profeti del regista Alessio Cremonini ospite della serata

in collaborazione con la Cooperativa Immaginazione

LUNEDÌ 6 E VENERDÌ 10 MARZO

Dalle 18:00 alle 20:00 Palestra Team Dance

Kickboxing contro la violenza sulle donne corso gratuito di autodifesa femminile messo a disposizione dal pluricampione del mondo Mirko Gori

a cura dell’ ASD Fightclub Spoleto