57enne si allontana da casa, il fratello chiama la Polizia

I tentativi di geolocalizzazione

Il richiedente ha riferito agli operatori che questa volta era preoccupato per la salute del fratello in quanto, non aveva telefonato all’anziana madre. Un’accortezza avuta tutte le volte che si era allontanato di casa. Dopo aver cercato di tranquillizzare l’uomo, appresi tutti gli elementi descrittivi utili, gli agenti hanno cercato di geolocalizzare il 57enne. Il suo ultimo tracciamento risultava essere avvenuto nella zona di Ponte San Giovanni, quartiere nel quale sono state subito iniziate le ricerche, diramate anche presso le Sale Operative delle altre Forze dell’Ordine.

La chiamata dello scomparso

Alle 19 circa, il richiedente ha richiamato alla Sala Operativa riferendo agli agenti di essere riuscito a mettersi in contatto con il fratello che gli aveva comunicato di essere stato ad Ancona e di trovarsi sul treno alla volta di Foligno. Passato lo spavento e sollevato nel sapere che il fratello stesse bene, l’uomo ha ringraziato i poliziotti per la vicinanza e la professionalità. L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico non effettua solo servizi per la prevenzione dei reati ma, come da denominazione, anche interventi – d’iniziativa e su richiesta dei cittadini – di soccorso pubblico.