55° Trofeo Luigi Fagioli, Christian Merli trionfa per 6 decimi davanti a Faggioli - Tuttoggi

Emozioni forti al 55° Trofeo Luigi Fagioli, vinto da Christian Merli su prototipo Osella Fa30 Evo Zytek per appena 6 decimi su Simone Faggioli e la Norma M20 Fc Zytek, mentre terzo ha completato il podio assoluto Domenico Cubeda con la Fa30 Zytek.

Per il pilota trentino, che ha trionfato al fotofinish nel’atteso duello con l’altro campione europeo in carica, si tratta del secondo successo consecutivo nella cronoscalata di Gubbio, al quale va aggiunto anche quello colto in occasione del Fia Masters ospitato sui 4150 metri del tracciato umbro nel 2018.

Nel rispetto delle normative anti covid-19, la seconda prova del Campionato Italiano Velocità Montagna ha ancora una volta dato spettacolo fino alla fine e ha vissuto una rovente e soleggiata domenica con tante sfide ravvicinate per i punti tricolori in palio fra i 213 piloti ammessi al via.

Il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche e la direzione di gara affidata a Fabrizio Fondacci hanno messo in campo tutta la professionalità organizzativa e di gestione dell’evento che, tra le varie normative, non prevedeva la presenza di pubblico, per il quale è stata realizzata una diretta video web e tv. Uno sforzo organizzativo ulteriore che si è aggiunto a mascherine, autocertificazioni e “zone protette” con tanto di vigilanza e triage in un momento che lo stesso CECA non ha voluto “nascondere”, assegnando il Memorial Angelo e Pietro Barbetti a tutti gli operatori della sanità italiana che hanno combattuto la pandemia, iniziativa apprezzata dallo stesso ministro della salute Roberto Speranza.