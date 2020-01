5 accessori indispensabili per trekking ed escursioni - Tuttoggi

Nella pratica degli sport outdoor esperienza e buon senso sono gli accessori principali da avere prima di iniziare, ma anche dotarsi di un valido equipaggiamento è altrettanto importante per non farsi trovare impreparati. Quando ci si perde nella natura è necessario avere tutto sotto controllo e dotarsi di accessori pratici e di qualità, pensati proprio per l’attività di trekking ed escursionismo.

Borracce termiche

La borraccia è stata uno degli oggetti più gettonati come regalo di natale ed è sicuramente un accessorio indispensabile per chiunque pratichi trekking o escursionismo. Rimanere idratati durante l’attività sportiva è fondamentale e proprio per questo è necessario scegliere un ottimo modello di borraccia che garantisca:

Sicurezza del materiale : in modo da non alterare la bevanda contenuta e deve essere realizzata con un materiale non tossico ed adatto ad alimenti.

: in modo da non alterare la bevanda contenuta e deve essere realizzata con un materiale non tossico ed adatto ad alimenti. Resistenza agli urti : è importante che la borraccia sia costituita da materiali che resistano ad urti più o meno forti.

: è importante che la borraccia sia costituita da materiali che resistano ad urti più o meno forti. Tenuta stagna : la borraccia ideale deve avere un’ottima tenuta e non avere problemi di perdita. Ovviamente il sistema di apertura deve essere comodo e pratico.

: la borraccia ideale deve avere un’ottima tenuta e non avere problemi di perdita. Ovviamente il sistema di apertura deve essere comodo e pratico. Mantenimento della temperatura: un’ottima borraccia è in grado di mantenere per parecchie ore la temperatura della bevanda, calda o fredda che sia, senza alterarne il sapore.

Le migliori borracce in commercio sono in acciaio inox e vengono realizzate in diversi formati, dai più piccoli tascabili fino a oltre un litro. Alcuni modelli sono dotati di display per controllare la temperatura del contenuto, altre invece includono uno spazzolino per la pulizia quotidiana.

I prezzi sono contenuti ma molto vari, la classifica per decretare la migliore borraccia termica su rewild.it può essere di grande aiuto nella scelta, in quanto permette di confrontare i numerosi modelli presenti sul mercato partendo dalle singole caratteristiche e peculiarità di ognuna di esse.

Lampade ad illuminazione frontale

Al calar del sole le attività di trekking ed escursionismo si fanno più complicate, e visto le scarse ore di luce durante il periodo invernale, l’acquisto di una lampada frontale è assolutamente necessario. Avere un’ottima visibilità è uno dei primi requisiti di sicurezza in ogni attività sportiva outdoor, ma le classiche torce si rivelano scomode impedendo l’uso di entrambe le mani.

Le lampade ad illuminazione frontale si fissano in testa liberandoci dall’ingombro e garantendoci un’illuminazione ottimale in ogni condizione. Sul mercato l’offerta è molto ampia, ma tra i best seller troviamo le lampade a marchio Petzl. I modelli sono diversi e differiscono per peso, autonomia della batteria e potenza di illuminazione. La scelta è da effettuare in base all’attività che si dovrà svolgere. Alcuni modelli prevedono un’app per monitorare la batteria e l’efficienza della lampada e regolano l’intensità di illuminazione in base alla luce presente evitando sprechi e fastidi.

Pannelli solari portatili

Gli amanti dello sport outdoor sanno perfettamente quanto sia importante non rimanere a corto di energia. Ritrovarsi nel bel mezzo della natura senza luce e con telefono o gps scarico può mettere a repentaglio la propria sicurezza. Un accessorio indispensabile è il pannello solare portatile, che garantisce energia in ogni momento di luce. Le comuni PowerBank hanno solitamente un peso considerevole quindi il pannello può essere una soluzione ideale per chi ha bisogno di ricaricare più volte in una giornata un dispositivo e non vuole appesantirsi con più di un caricatore portatile, oppure per chi svolge la propria attività in ore diurne.

Esistono vari tipi di pannelli solari portatili:

Con batteria integrata : Immagazzinano l’energia del sole in una batteria che ne consente l’utilizzo successivamente in ore notturne.

: Immagazzinano l’energia del sole in una batteria che ne consente l’utilizzo successivamente in ore notturne. Flessibili : hanno una superficie più ampia rispetto ai comuni pannelli e permettono di produrre più energia ed alimentare dispositivi più grandi.

: hanno una superficie più ampia rispetto ai comuni pannelli e permettono di produrre più energia ed alimentare dispositivi più grandi. Compatti: sono rigidi e di piccole dimensioni, comodi da tenere in una tasca. Questi pannelli vanno benissimo per ricaricare smartphone o piccoli dispositivi gps senza troppo ingombro.

Orologio Gps

Uno strumento immancabile è l’orologio gps, un vero concentrato di funzioni a portata di polso. I nuovi modelli sono pratici e belli da vedere, tanto da poter essere indossati quotidianamente, non solo durante l’attività sportiva. Gli orologi in commercio forniscono una grande informazioni e non si limitano al solo navigatore gps. Altimetro, barometro e bussola sono tra le funzioni dei migliori orologi per trekking, alcuni prevedono monitoraggio del battito cardiaco, connessione Bluetooth, cronometro, conta passi e termometro. Garmin e Suunto, dominano la top 10 dei migliori orologi gps sul mercato.

Bastoncini da trekking

Quando ci si avventura tra le montagne e ci si trova a dover affrontare terreni talvolta impervi, può essere utile dotarsi di bastoncini da trekking che permettono di affrontare l’ascesa e la discesa con più sicurezza e tranquillità. I più richiesti sono quelli telescopici poiché possono essere ripiegati su loro stessi in modo da essere facilmente trasportati nello zaino.

Essi sono, inoltre, progettati affinché si adattino alla statura di chiunque li utilizzi e alle circostanze in cui ci si trova. Per questo motivo sono particolarmente indicati per i neofiti che non hanno ancora la piena autonomia nell’affrontare sentieri tortuosi e complessi e necessitano, quindi, di un sostegno fisico soprattutto nei tratti di strada più difficoltosi.