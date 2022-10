"30 ottobre 2016", momento di preghiera con Mons. Boccardo a Norcia - Tuttoggi

«La ricostruzione della Basilica di San Benedetto è ormai ampiamente avviata», dice l’ing. Paolo Iannelli Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma. «Abbiamo ricostruito la volta, ricollocato gli antichi pilastri, ricostituito quell’antichissimo ambiente, luogo di devozione, di arte e di storia. Ripercorrerla finalmente libera dalle macerie e dai presidi di messa in sicurezza – prosegue Iannelli, rivederne il pregiato antichissimo pavimento, la piccola abside affrescata e tutte le più antiche superfici è una grande emozione. Nel frattempo prosegue anche la ricostruzione delle murature della navata, pazientemente ritessute con le pietre della Basilica stessa, nella consapevolezza e la caparbietà di chi non vuole che nulla di ciò che è stato faticosamente recuperato, studiato, e riparato oltre che scoperto in seguito al crollo, venga perso».

«Il rumore dei cantieri della ricostruzione in Piazza S. Benedetto – dice il sindaco di Norcia Nicola Alemanno – è un suono di speranza che ci accompagna ormai quotidianamente. Quest’anno il 30 ottobre, domenica come nel 2016, faremo memoria dell’anniversario del sisma all’interno della Cripta della Basilica ma stavolta completamente ricostruita. Sarà un’altra immensa e grande emozione che spero possano presto vivere tutti i nursini, quella di riappropriarsi del cuore della nostra città, di uno dei simboli della sua storia, della sua identità che non può prescindere da S. Benedetto e Santa Scolastica, dal luogo dove la tradizione vuole siano nati i due nostri Santi. I lavori della Basilica, presentati alla comunità il 30 ottobre 2021 insieme ad altri importanti progetti di ricostruzione pubblica, stanno procedendo speditamente, grazie al lavoro sinergico di tutti gli Enti competenti: Soprintendenza, Commissario straordinario, Eni, Archidiocesi e Comune. Siamo tutti impegnati affinché questo luogo possa essere riconsegnato presto alla nostra Comunità, per il suo valore spirituale, affettivo e simbolico».