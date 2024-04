25 aprile, le iniziative ad Assisi: si leggerà anche il monologo di scurati - Tuttoggi.info

Per il 25 aprile, giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione, l’amministrazione comunale di Assisi ha organizzato un nutrito programma di eventi, tra ricordi, commemorazioni e letture.

Si inizierà alle 9 con la deposizione della corona d’alloro davanti al monumento ai caduti di tutte le guerre in piazza Martin Luther King a Santa Maria degli Angeli. Poi ci si sposta nel centro storico dove, in piazza Matteotti, sotto la targa dedicata al deputato socialista Giacomo Matteotti trucidato dai fascisti è previsto un omaggio a 100 anni dalla morte, a cura dell’assessore alle politiche scolastiche ed educative, dopo i saluti istituzionali del sindaco della città. Poi alle 10.15 avverrà la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti a piazzale Trieste. E da lì in Borgo Aretino, davanti alla targa di Vittorio Rinaldi avrà luogo una lettura commemorativa a cura del presidente del consiglio comunale. A chiudere la mattinata di iniziative, alle 11, nella Sala della Conciliazione, letture in ricordo di Giacomo Matteotti tratte dal libro “M” di Scurati a cura degli studenti del liceo scientifico del Convitto nazionale e del liceo classico Properzio.

L’amministrazione comunale sottolinea “il coinvolgimento degli studenti dei due licei per il 25 aprile, scuole che con entusiasmo hanno accolto l’invito dell’assessorato alle politiche scolastiche ed educative a ricordare la figura di Giacomo Matteotti. A fine manifestazione gli amministratori comunali leggeranno il monologo di Scurati che recentemente è stato censurato dalla Rai”.