25 aprile, celebrazioni in tutta l'Umbria

A Perugia la partigiana Alloisio: "L'Italia non è quella rappresentata da questo governo"

Festa della Liberazione con eventi organizzati in tutta l’Umbria. Istituzioni schierate nei principali centri della regione. La Governatrice Donatella Tesei ha partecipato alle iniziative organizzate a Terni e, nel suo intervento, ha sottolineato come “questo 25 aprile ci fa capire ancora di più l’importanza dei valori di libertà, democrazie e pace. Sono passati 78 anni dalla liberazione dell’Italia. Un lungo e complesso percorso che ha visto il sacrificio di vite umane, iniziato nell’estate del 1943 e che ha condotto alla conquista della libertà e della democrazia, valori che spesso diamo per acquisiti – è il messaggio della presidente – e che riscopriamo in tutta la loro forza quando vengono messi a repentaglio”.“Proprio un anno fa, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile – ricorda, nella sua riflessione, pubblicata anche nella sua pagina Facebook – tutti noi ci siamo augurati che la guerra Ucraina potesse terminare quanto prima. Purtroppo, a un anno di distanza, quel conflitto ancora non si è arrestato e questo 25 aprile ci fa capire ancora di più l’importanza di quei valori e della Pace“. “Valori – conclude Donatella Tesei – che dobbiamo trasmettere soprattutto alle nuove generazioni affinché li possano comprendere nella loro profondità, non darli mai per scontati e difenderli sempre con convinzione“.

Studenti protagonisti a Città di Castello

A Città di Castello sono stati protagonisti gli studenti delle scuole superiori. Corteo pubblico con le istituzioni, le associazioni tifernati e l’Istituto di storia politica e sociale Gabriotti. Deposta la commemorativa corona di fiori con con l’accompagnamento musicale della Filarmonica Giacomo Puccini diretta dal maestro, Nolito Bambini. La presidente dell’Anpi di Città di Castello, Anna Maria Pacciarini ha ricordato il sacrificio delle tante persone che si opposero al regime nazifascista e per questo furono perseguitate, deportate e uccise, rimarcando come la Costituzione rappresenti il presidio dell’antifascismo e della democrazia nel nostro Paese. Al termine della cerimonia, gli studenti dell’Istituto Polo Tecnico Franchetti-Salviani, ai quali i rappresentanti istituzionali hanno rivolto l’invito a custodire la memoria dei fatti della storia e a essere i primi difensori della libertà e della democrazia nella comunità tifernate, sono stati protagonisti della presentazione del progetto che prevede tra l’altro l’intitolazione a Tina Anselmi, della rotatoria posta proprio di fronte alla stele dedicata alla Resistenza Altotiberina, tra viale Vittorio Veneto, viale Leopoldo Franchetti, via Carlo Liviero e viale Vittorio Emanuele Orlando. Nel nome di un simbolo della democrazia quale è stata in vita l’Anselmi, da staffetta partigiana a prima donna ministro della Repubblica Italiana, Matilde Camaiti e Celeste Saltanocchi, del Polo Tecnico “Franchetti-Salviani”, hanno presentato a nome dei compagni di istituto il progetto sulla toponomastica femminile intitolato “La parità si fa strada”, che è stato recepito dal Comune dopo la realizzazione su proposta di Spi Cgil Alto Tevere e Anpi Città di Castello, in collaborazione con l’Associazione Toponomastica Femminile. L’elaborato preparato sui banchi di scuola ha portato all’intitolazione di nove rotonde di Città di Castello a donne partigiane, sindacaliste e madri costituenti. Il corteo, durante il percorso nel centro storico è stato salutato dai cittadini, turisti e dai titolari di esercizi commerciali e negozi rimasti aperti anche oggi giornata festiva. Particolarmente suggestivo e simbolica l’immagine del tricolore che ha sventolato all’interno del bellissimo giardino rinascimentale della Pinacoteca comunale con sullo sfondo la facciata, di rara bellezza, caratterizzato dalla decorazione a graffito eseguita da Cristofano Gherardi, detto il Doceno, su disegno del Vasari. Un modo davvero originale, messo in atto dalle operatrici museali di “Poliedro”, per celebrare e rendere omaggio al 25 Aprile all’insegna della storia, arte, cultura e attaccamento ai valori della patria.

Il 25 aprile a Perugia

Il 25 aprile a Perugia è stato in Borgo XX Giugno. A queste celebrazioni ha preso parte il sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco: “Una festa della libertà conquistata che va difesa, proclamata anche nell’attualità, se vediamo ancora ai fatti della vicina Ucraina”, ha detto. Alle celebrazioni di Perugia anche il sindaco Andrea Romizi e la ex partigiana Mirella Alloisio. Romizi, in merito alla Resistenza: “In tutto il Paese vi fu una reazione diffusa: le formazioni partigiane; il contributo che alla Resistenza diedero le forze armate italiane; i giovani soldati, provenienti da tante parti del mondo, caduti per liberarci dal giogo nazifascista; gli operai che scioperarono nelle fabbriche, gli intellettuali che diffusero clandestinamente le idee di libertà, le donne che diedero vita a una vera e propria rete di sussistenza per partigiani, perseguitati e combattenti. A loro – ha continuato Romizi – che ancora oggi ci sollecitano al valore e alla speranza, la nostra gratitudine e il nostro impegno a tenere vivo quello straordinario esempio di coraggio e umanità“. “Il discorso del sindaco – ha detto Alloisio – mi ha dato la speranza che l’Italia non è quella rappresentata da questo governo, vista la perplessità che hanno avuto per celebrare il 25 aprile. Non capiscono che se ora sono lì e possono parlare lo devono alla lotta fatta allora, per il sacrificio, la Resistenza e il coraggio di tanti uomini e donne. Speranza quindi ma anche constatazione che la nostra lotta non è stata inutile perché pur avendo opinioni diverse ci ritroviamo oggi con gli stessi ideali, di antifascismo e libertà, da condividere. Ringrazio quindi il sindaco che con decisione ha dato una lezione a questo governo che non è stato capace di dire che il 25 aprile è la festa di tutti e della Liberazione“.

Una rosa per i lavoratori della grande distribuzione

In occasione del 25 aprile, anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la CGIL di Perugia, insieme agli studenti e alle studentesse dell’UDU e della Rete, ha distribuito rose e volantini alle lavoratrici e ai lavoratori della grande distribuzione organizzata, costretti a lavorare in un giorno di festa e di grande significato valoriale. “Abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa simbolica al fianco del sindacato per mostrare vicinanza a coloro che sono costretti a lavorare in un giorno di festa, peraltro così importante come il 25 aprile.” ha affermato Anna Pierucci, Coordinatrice di Altrascuola – Rete degli Studenti Medi. “Vogliamo denunciare una cultura del consumo sfrenato che ci induce a pensare che sia necessario fare acquisti anche nei giorni di festa, quando tutte e tutti avrebbero il diritto di riposare.” ha aggiunto Nicholas Radicchi, Coordinatore della Sinistra Universitaria – UDU Perugia, “Le rose che abbiamo regalato rappresentano proprio quella libertà dallo sfruttamento che è uno dei valori che celebriamo durante la Festa della Liberazione”.