18enne di Castello con 10 grammi di marijuana, segnalato alla Prefettura - Tuttoggi

Serie di controlli dei Carabinieri di Città di Castello effettuati soprattutto in orario notturno, per prevenzione e contrasto dei reati

I Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Città di Castello hanno messo in campo una serie di controlli, effettuati soprattutto in orario notturno, per la prevenzione e contrasto dei reati in genere nonché per assicurare la tranquillità serale alle tante persone che approfittano del calmarsi della calura estiva per uscire di casa. In alcune vie dei vari quartieri sono stati effettuati dei controlli con pattuglie per evitare le scorribande di ciclomotori che imperversavano quasi ogni sera dando luogo a continue lamentele da parte dei residenti.

Numerose sono state le infrazioni elevate ed i ciclomotori sequestrati per le mancate omologazioni delle marmitte di scarico e per aver circolato con il passeggero nonostante il conducente fosse minorenne.