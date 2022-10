15enne denuncia stupro, due minori arrestati - Tuttoggi

Presunto stupro, incidente probatorio e richiesta di perizia

Le indagini proseguono nel più stretto riserbo data la minore età dei soggetti coinvolti e, nei giorni, scorsi, c’è stata la prima udienza relativa al caso nell’ambito della quale gli inquirenti hanno chiesto l’incidente probatorio per fissare la testimonianza della presunta vittima, mentre i legali difensori dei due giovani, entrambi di nazionalità egiziana e residenti in un centro di accoglienza per minori a Terni, hanno chiesto una perizia tecnica (nello specifico psicologica, ndr), sempre nei confronti della giovane, per verificare l’attendibilità dei fatti esposti.