100 anni di Dario Fo: gli eventi per ricordarlo, dalla Repubblica di Alcatraz a Gubbio - Tuttoggi.info

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100 anni di Dario Fo: gli eventi per ricordarlo, dalla Repubblica di Alcatraz a Gubbio

Valentina Onori

100 anni di Dario Fo: gli eventi per ricordarlo, dalla Repubblica di Alcatraz a Gubbio

Oggi Dario Fo avrebbe compiuto 100 anni. Tutti gli eventi in Umbria e non solo per ricordare il Premio Nobel per la letteratura che con la regione aveva un rapporto speciale
Mar, 24/03/2026 - 09:00

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Avrebbe compiuto 100 anni oggi Dario Fo. Nato a Sangiano in provincia di Varese il 24 marzo 1926, il Premio Nobel per la letteratura è stato una figura cardine del teatro contemporaneo mondiale. Regista, scrittore, drammaturgo, attivista, comico e inventore del grammelot aveva scelto l’Umbria come “buen ritiro” creativo, oggi sede della Fondazione Fo Rame ETS. Ed è da qui che partono le celebrazioni del centenario. La Fondazione Fo-Rame aveva già annunciato a ottobre 2025, “100 anni per 100 paesi”, una serie di iniziative in tutto il mondo in Umbria, in particolare Perugia, Gubbio e Spoleto. A cui si aggiungono quelle che si svolgeranno da marzo 2026 a marzo 2027.

Il centenario nella Libera Repubblica di Alcatraz

Il suo forte legame con l’Umbria è testimoniato anche dalla fondazione della Libera Repubblica di Alcatraz fondata dal figlio Jacopo, 450 ettari nel bosco tra Perugia e Gubbio in cui oggi si trovano alcune sue opere artistiche e teatrali, inedite al grande pubblico. Verso la fine degli anni ’70 diventa uno spazio aperto dove chi vuole si ferma per qualche giorno o qualche mese. Una specie di comune senza particolari regole o ideologie poi sviluppato in un progetto più ampio, con corsi di teatro, Università, agriturismo e base di tante iniziative.

Al mattino è previsto un evento istituzionale presso il Ministero della Cultura a Roma, dedicato all’eredità artistica, culturale e civile di Dario Fo. In serata, sempre a Roma, si terrà una serata omaggio al Teatro Sistina, con la partecipazione di artisti che si alterneranno sul palco per un racconto collettivo fatto di letture, ricordi, musica e teatro con Paola Cortellesi, Ambra Angiolini, Carlo Petrini, Chiara Francini, Moni Ovadia, Anna Foglietta, Marco Travaglio, Margherita Vicario, Lodo Guenzi, Roberto Rustioni, Eleonora Giovanardi, Marco Ripoldi, Alessandro Federico, Matteo Gatta, il regista Giorgio Gallione, Mario Pirovano, Gilberta Crispino, Valerio Aprea, Gad Lerner, Pino Strabioli, Ascanio Celestini, la Bandabardò. 
Il 7 Aprile alle 18.00 si terrà a Perugia a Palazzo Donini, sede della Regione Umbria, la giornata Dario Fo 100, che segna l’apertura ufficiale delle celebrazioni anche in Umbria, con la partecipazione di artisti e amici, Mattea Fo e Stefano Bertea per la Fondazione Fo Rame ETS e i rappresentanti dei Comuni umbri coinvolti nel Centenario e della Regione Umbria.

Dedicate all’uomo di teatro sono le quattro mostre umbre che vedranno esposti materiali provenienti dall’Archivio Fo Rame e dalla Collezione Privata della Fondazione Fo Rame: a Spoleto presso la Rocca Albornoz in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria-MIC, a Perugia presso Palazzo Penna in collaborazione con il Comune di Perugia, a Gubbio a Palazzo dei Consoli e sempre a Gubbio presso Palazzo Ducale in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria-MIC.

Nel sito è presente una mappa in cui sono segnati gli eventi del centenario in tutta Italia.

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