Elezioni a Terni, il Movimento 5 Stelle presenta il candidato

Lunedì 16 aprile alle ore 10.30 verrà presentato ufficialmente il candidato a Sindaco di Terni del MoVimento 5 Stelle che correrà alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno 2018. Lo stesso giorno in cui dovrebbe arrivare il via libera alla lista presentata per l’approvazione dalla Casaleggio, in testa potrebbe essere confermato l’ex consigliere comunale Thomas De Luca.

La presentazione avverrà nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la nuova sede elettorale dei pentastellati, in via Goldoni 4 (traversa di Corso Tacito).

“Dopo aver contribuito in maniera determinante, attraverso una incisiva e sfiancante opposizione, al tramonto del ‘sistema Terni’ ora il MoVimento 5 Stelle si propone come l’unica forza politica credibile e coesa per restituire una speranza alla città”. Così si legge nella nota di invito alla presentazione, che continua “Si apre una nuova fase, siamo ad un passo dal futuro. Il benessere dei cittadini, il miglioramento della qualità della vita, restituire dignità alle persone, ridare fiato e libertà di competere alle imprese, costruire nuove opportunità di lavoro. Saranno questi gli unici temi a tener banco. Nel Movimento 5 Stelle non c’è spazio per le ammucchiate e per le sterili discussioni sulla spartizione di poltrone che animano il dibattito politico dei vecchi partiti in questi giorni”.

