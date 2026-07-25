Nei cieli di Castiglione del Lago grande spettacolo con le mongolfiere dell’Umbria Balloon Festival - Tuttoggi.info

Si sono alzate nei cieli sopra il Lago Trasimeno le coloratissime mongolfiere protagoniste, con il loro equipaggi italiani e internazionali, dell’Umbria Balloon Festival, in scena a Castiglione del Lago fino a domenica 26 luglio.

La manifestazione, all’Aeroporto Eleuteri, prima parte del cartellone estivo che toccherà poi Parco Acquarossa Gualdo Cattaneo e Todi, propone voli liberi e ancorati in mongolfiera, spettacoli unici di luci e colori, occasioni per conoscere il territorio e apprezzare le sue peculiarità ed eccellenze eno-gastronomiche.

Al suggestivo volo inaugurale delle mongolfiere all’alba, sabato 25 luglio, hanno partecipato, tra gli altri, Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, Simona Meloni, assessore regionale al Turismo e diversi amministratori dei Comuni coinvolti nel progetto. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori Luca Briziarelli, per Bil Benefit, Antonello Burchielli e Giancarlo Faltoni, per l’Aeroclub Trasimeno asd. Per le due tappe di Castiglione del Lago e Todi la direttrice di manifestazione d’eccezione è Donatella Ricci, record woman mondiale di altitudine con autogiro, indicata ufficialmente dall’Aeroclub Italia che patrocina l’evento.

“Un volo inaugurale di pieno successo – ha commentato Luca Briziarelli – per questa prima edizione dell’Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, stiamo già lavorando per la prossima edizione, abbiamo diverse novità e richieste di partecipazione. Siamo convinti che l’unione fra le realtà locali, le istituzioni e la Regione possa essere un volano per il territorio e fare, in prospettiva, dell’Umbria la Cappadocia d’Italia. Umbria Balloon Festival è un’opportunità di attrarre un turismo particolare, quello del volo, lento e sostenibile che è possibile abbinare al filone enogastronomico”.

“Queste sono giornate importanti per Castiglione del Lago – ha sottolineato il sindaco Burico – e portano un punto di vista nuovo del nostro territorio. Un’occasione di marketing territoriale con la visione dall’alto delle nostre colline, del nostro lago, del territorio di confine con la Toscana, un’esperienza magica e romantica. Grazie a chi ha organizzato questo evento che deve diventare una tappa fissa e importante per la valorizzazione del nostro territorio”.

La manifestazione propone voli liberi ancora domenica 26 luglio alle 5.45 e voli ancorati sabato e domenica dalle 20.30 alle 23 (ci si può iscrivere nell’apposita sezione sul sito https://umbriaballoonfestival.it). Un altro momento molto suggestivo della manifestazione è il Trasimeno Night Glow, riproposto dopo il successo dello scorso anno, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. All’Aeroporto Eleuteri, alle 21.30, si potrà assistere allo spettacolo di grande suggestione delle mongolfiere a terra illuminate in notturna a ritmo di musica. Ad arricchire l’iniziativa, a partire dalle 18.30 e fino a tarda notte ci saranno musica dal vivo, dj set, street food ed eccellenze enogastronomiche locali.

Il cartellone estivo dell’Umbria Balloon Festival proseguirà con appuntamenti al Parco Acquarossa dal 28 al 30 luglio per voli liberi individuali e a Todi dal 31 luglio al 2 agosto dove si svolgerà il volo conclusivo di questa tappa. Tutte le iniziative sono soggette a condizioni meteo favorevoli.