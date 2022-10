Zuccarini secondo al Campionato italiano di acrobazie in aliante

La dedica all'amico pilota Giacomo Di Napoli

“La stagione agonistica 2022 si conclude per me con la grande soddisfazione del secondo posto assoluto nel Campionato Italiano di Acrobazia in Aliante – Libero Artistico, alle spalle del vincitore, il mio istruttore pluri campione italiano e campione del mondo, Pietro Filippini“. Così il sindaco Stefano Zuccarini, che si è distinto in questa competizione. Ieri all’aeroporto di Valbrembo (BG) durante il Meeting Nazionale dei Piloti di Aliante, si è svolta la premiazione da parte del delegato del presidente dell’Aero Club d’Italia, di tutti i piloti che si sono distinti nelle specialità acrobazia e veleggiamento in aliante.

La dedica

“Dedico questo mio secondo posto all’amico pilota acrobatico Giacomo di Napoli, scomparso a luglio in un incidente di volo in allenamento. Un pensiero anche a suo papà e mamma, sempre memori dell’adorato figlio”, conclude Zuccarini.