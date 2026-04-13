Ztl, attivati oggi varchi elettronici. Al via fase sperimentale | Tutto quello che c’è da sapere - Tuttoggi.info

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Ztl, attivati oggi varchi elettronici. Al via fase sperimentale | Tutto quello che c’è da sapere

Davide Baccarini

Ztl, attivati oggi varchi elettronici. Al via fase sperimentale | Tutto quello che c’è da sapere

Fino al 2 giugno niente sanzioni
Lun, 13/04/2026 - 18:05

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È partita ufficialmente questa mattina (13 aprile) la sperimentazione della nuova Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Città di Castello. Una svolta tecnologica segnata dall’accensione dei varchi elettronici, che d’ora in avanti monitoreranno gli accessi al cuore della città tramite telecamere.

Fase di prova, niente multe fino al 2 giugno

L’amministrazione comunale ha previsto un periodo di pre-esercizio che durerà fino a martedì 2 giugno. In queste settimane il sistema testerà la precisione delle telecamere, permettendo ai cittadini di abituarsi ai nuovi orari e percorsi.

Attenzione, però: la sospensione delle multe riguarda esclusivamente la rilevazione automatica dei varchi. La Polizia Locale, che presidierà gli ingressi nei primi giorni per fornire assistenza, continuerà a sanzionare manualmente transito e sosta dei veicoli non autorizzati all’interno del perimetro, come previsto dal regolamento vigente sin dal 1995.

Il nuovo piano: tre aree e sei varchi

La nuova regolamentazione divide il centro in tre settori specifici. Per facilitare la consultazione, ecco lo schema dettagliato di orari e accessi:

ZONA / VARCHIGIORNIORARIO DIVIETO
ZTL 1️⃣Tutti i giorni21:00 – 06:30
(Via San Florido)
ZTL 2️⃣Tutti i giorniSempre Attiva (24h)
(Via S. Apollinare e S. Antonio)Carico/Scarico merci ammesso: 06-12 e 14.30-18.30 (con limitazioni nei festivi/mercato)
ZTL 3️⃣Lun, Mar, Mer, Ven19:30 – 06:30
(Via del Popolo, Pendinella)Gio e Sab (giorni mercato)06:30 – 15:00
e 19:30 – 06:30
Dom e FestiviSempre Attiva (24h)

Dal 3 giugno via a fase sanzionatoria, come ottenere il permesso

Da mercoledì 3 giugno, il sistema entrerà a pieno regime e le sanzioni tramite telecamera diventeranno automatiche. Per accedere regolarmente è necessario munirsi di autorizzazione. I cittadini possono richiedere il permesso online attraverso il portale dedicato: ztl.comune.cittadicastello.pg.it.

Per chi avesse difficoltà con la procedura telematica, sono attivi due punti di assistenza:

  • Ufficio Centro Storico (Polizia Locale): in via Mazzini 1 (Lun, Gio, Sab ore 9-12).
  • Digipass: presso la Biblioteca Carducci (Mar-Sab 9-13, Gio pomeriggio 15-17.30).

L’obiettivo dichiarato della sperimentazione è raccogliere dati e feedback: non si escludono piccoli aggiustamenti tecnici o di orario prima dell’avvio definitivo di giugno.

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