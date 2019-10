Zingaretti: pieno da Faliero e caffè mattutino a Pian di Massiano LE FOTO

Dopo la cena da Faliero sulle rive del Trasimeno, caffè a Pian di Massiano per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, impegnato in questo fine settimana in un tour a sostegno del candidato presidente Vincenzo Bianconi.

Ad accompagnare Zingaretti al terminal del Minimetrò – dove ha fatto colazione palando con alcuni simpatizzanti e concedendosi per qualche selfie – un gruppo di rappresentanti locali del partito, guidato dai candidati Valeria Cardinali e Tommaso Bori, con la sua immancabile borsetta rossa che ne caratterizza la campagna elettorale.

La serata Da Faliero

Venerdì sera circa 600 persone a cena con Nicola Zingaretti e Vincenzo Bianconi al ristorante “Da Faliero” a Magione. Nelle ore precedenti l’evento – spiegano dal Pd – gli organizzatori hanno dovuto interrompere le prenotazioni e diversi simpatizzanti sono stati respinti all’ingresso per mancanza di spazio disponibile in sala. Un grande successo di partecipazione che, a partire dal lago Trasimeno, lancia il tour del segretario nazionale del Pd in Umbria a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Umbria e alle sue cinque liste di sostegno.

Erano tra gli altri presenti: Walter Verini, deputato e commissario Pd Umbria; oltre una decina di candidati al consiglio regionale, a partire da Simona Meloni candidata del Trasimeno; i sindaci di Gualdo Tadino, Corciano, Castiglione del Lago, Magione, Passignano, Panicale e Paciano e altri numerosi amministratori locali.

Il tour di Zingaretti prosegue in Umbria con nuove tappe a Perugia, Cittá di Castello, Passignano, Marsciano e Norcia. Il segretario democratico sarà di nuovo sul territorio regionale il 22 ottobre con ancora una presenza al Trasimeno dove terrà un comizio in piazza a Citta della Pieve alle 15,30.

