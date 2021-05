Zanzara tigre, ordinanza del sindaco per limitare diffusione di zanzare - Tuttoggi

Gli amministratori di condominio devono curare il periodico trattamento antilarvale nelle aree comuni dei condomini per trattamenti contro larve di zanzara

“Anche quest’anno è stata emanata l’ordinanza sindacale che dispone, da maggio ad ottobre, tutti i comportamenti da seguire da parte dei i cittadini per contenere la diffusione delle zanzare, sia della specie comune che di quella tigre, prevedendo specifiche indicazioni per la rimozione dei focolai e sanzioni in caso di mancata disinfestazione delle aree private”. Lo rende noto l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati.

Cosa evitare

In particolare per bloccare le infestazioni di zanzare occorre evitare i ristagni di acqua, anche piccoli, dove gli insetti depongono le uova e si sviluppano le larve.

Sia nelle aree pubbliche che in quelle private le principali azioni da attuare sono:

– evitare la formazione di raccolte d’acqua rimuovendo ogni sorta di potenziale contenitore quali ad esempio secchi, bacinelle, bidoni, ecc. nelle aree scoperte (terrazzi, giardini, orti, parchi,ecc.);

– eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, evitare il ristagno di acqua al loro interno

– verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite

– coprire le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere ben tese

– tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducendo pesci rossi (che sono predatori delle larve di zanzara tigre)

– trattare regolarmente i tombini e le zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi.

Disinfestazione antilarvale

Gli amministratori di condominio devono curare il periodico trattamento antilarvale nelle aree comuni dei condomini, conservando la documentazione che attesta gli interventi effettuati, da esibire in caso di controllo.

Su indicazioni del Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n. 2, anche il Comune di Terni dal 2020, tramite ditta esterna, provvede al trattamento antilarvale di tombini, caditoie e nei potenziali ristagni d’acqua presenti nelle strade e aree pubbliche. Il primo intervento è già stato effettuato alla fine del mese di aprile, e verrà ripetuto con cadenza almeno mensile.

Trattamenti adulticidi solo in caso di emergenza

Considerato l’impatto sull’ambiente e sulla salute umana e la scarsa efficacia, i trattamenti adulticidi vengono invece attuati solo in casi straordinari e di emergenza, qualora siano rilevati focolai che possono costituire un rischio per la popolazione. Per lo stesso principio, anche i soggetti privati possono intervenire contro le forme adulte di zanzara solo quando le azioni preventive di disinfestazione antilarvale non risultano efficaci.

Nell’ordinanza è stato introdotto quest’anno il modello per la comunicazione da inviare a USL Umbria 2 e Comune prima degli interventi di disinfestazione adulticida nelle aree private e un avviso tipo da affiggere preventivamente per una corretta informazione dei cittadini.

La zanzara tigre

Le zanzare tigre non solo causano fastidio con le loro punture, ma possono diventare vettore di alcune malattie infettive.

la lotta alla zanzara tigre non può avere esiti positivi senza un attivo coinvolgimento della popolazione. I siti a rischio di infestazione da zanzara tigre nelle aree pubbliche sono infatti solo il 20-30% del totale. Il rimanente 70-80% delle zone a rischio è di proprietà privata. E’ quindi necessario che i cittadini mettano in atto misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza secondo le indicazioni contenute nell’ordinanza.

Monitoraggio entomologico

Dallo scorso anno il Comune collabora con l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche per il monitoraggio entomologico della diffusione della zanzara tigre tramite ovitrappole, che avviene con cadenza settimanale in 14 postazioni cittadine, oltre che presso l’Ospedale Santa Maria e alla Domus Gratiae. I dati della scorsa stagione estiva non hanno evidenziato particolari criticità nella nostra città, ma sappiamo che il 2020 è stato un anno particolare; la pandemia ha limitato molto gli spostamenti, e molti cittadini sono rimasti in casa, prendendosi maggiore cura di giardini e spazi aperti. Auspichiamo che tale attenzione prosegua anche quest’anno.