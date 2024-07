Dimenticano lo zaino con la droga in camera: tre giovani denunciati per spaccio

La chiamata del titolare della struttura, insospettito anche dalla presenza di sconosciuti nella camera affittata.

Dimenticano zaino con la droga nelal camera di una casa vacanze, tre giovani denunciati per spaccio. L’intervento è stato dei Carabinieri di Foligno che hanno denunciato un 21enne di origini tunisine senza fissa dimora, una ragazza di 19 anni del luogo ed un giovanissimo di 16 anni, tutti con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Le rimostranze del titolare e la fuga

La ragazza aveva prenotato tramite un sito on line un soggiorno presso una struttura ricettiva del centro storico di Foligno e, avuta la disponibilità della camera, la utilizzava quale appoggio per i suoi amici. Alle rimostranze dell’ignaro gestore della struttura, che contestava la presenza degli sconosciuti giunti nel corso della notte, i tre giovani, forse spaventati per il possibile arrivo delle forze dell’ordine, si allontanavano repentinamente a piedi per le vie cittadine, senza fare più ritorno.

Lo zaino dimenticato

All’interno della camera, celato in un armadio, il titolare ritrovava uno zaino, con molta probabilità dimenticato dai ragazzi, e immediatamente lo segnalava al Numero Unico di emergenza – NUE – 112. Sul posto intervenivano i militari del Nucleo Operativo della locale Compagnia Carabinieri i quali rinvenivano all’interno dello zaino 400 grammi di hashish, confezionati in quattro cilindretti, e 120 grammi di marijuana riposta all’interno di un vaso in vetro. L’attività di indagine e l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza delle telecamere comunali, permetteva agli operanti di risalire all’identificazione di tutti e tre i ragazzi e di ricostruire con esattezza gli eventi.

La denuncia e il sequestro

Al termine degli accertamenti, i tre sono stati rispettivamente deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto e alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia in ordine all’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre la droga rinvenuta è stata sequestrata.