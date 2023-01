Lasciano lo zaino con 9mila dollari in treno: la Polfer lo recupera

Intervento degli agenti della Polfer di Foligno

Brutta avventura con lieto fine per una famiglia argentina residente in Italia che la scorsa settimana, durante un viaggio in treno, aveva dimenticato il proprio bagaglio a bordo di un regionale proveniente da Terontola e diretto a Perugia. I poliziotti della Sezione Polfer di Foligno, dove nel frattempo era arrivato il convoglio, informati del ritrovamento dal personale delle Ferrovie dello Stato, sono quindi intervenuti per recuperare lo zaino e verificarne il contenuto.

I soldi nello zaino

Gli agenti, però, sono rimasti sorpresi quando, ispezionando la borsa, hanno constatato che all’interno c’era della valuta estera per un totale di 9.000 dollari americani e 18.470 pesos argentini, oltre a cinque carte di credito, un computer portatile e alcuni passaporti. Dopo essere risaliti al titolare del bagaglio, gli operatori della Polfer lo hanno contattato per informarlo del ritrovamento.