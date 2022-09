World Clean Up Day 2022, ripuliti i giardini di L.go Moneta a Spoleto - Tuttoggi

Grazie all’iniziativa di Retake Spoleto, patrocinata dal Comune, sono stati raccolti circa 4000 mozziconi di sigaretta

In occasione del World CleanUp Day 2022, il gruppo Retake Spoleto ha organizzato sabato 17 settembre l’iniziativa Cambia Gesto, insieme a Retake nazionale.

L’obiettivo non è stato solo quello di ripulire i giardini di Largo Moneta, in viale Trento e Trieste, ma più in generale di sensibilizzare i cittadini a mantenere puliti gli spazi pubblici, evitando di gettare a terra i rifiuti.