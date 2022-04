Spoleto, gioca 2 euro e vince casa più 200mila euro | Foto - Tuttoggi

Vinto in una tabaccheria di Spoleto un premio complessivo da 500mila euro, 300mila dovrà essere acquistata una casa

Ha centrato cinque numeri ed ha vinto una casa del valore di 300mila euro (da scegliere a suo piacimento) oltre a 200mila euro in contanti. La fortunata vincita è avvenuta al punto vendita Sisal di Danila Mariani Zucchi, in viale Trento e Trieste a Spoleto, con una schedina tastiera, stando a quanto riporta Agimeg. Il fortunato vincitore ha giocato a “VinciCasa“, formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, domenica 3 aprile.

La combinazione vincente è stata: 2 – 5 – 11 – 24 – 25.

La proprietaria lunedì mattina ha scoperto la vincita grazie a Tuttoggi.info: la Sisal glielo ha comunicato qualche minuto dopo. Grande la gioia per il fatto che la dea bendata abbia scelto proprio la sua tabaccheria. “Noi la domenica siamo chiusi, quindi il vincitore o ha giocato sabato anche per domenica oppure ha fatto un abbonamento settimanale: abbiamo diversi clienti che lo fanno” ci racconta Danila Mariani Zucchi.

Difficile dire se il vincitore sia o meno di Spoleto. La tabaccheria si trova a pochi passi dalla stazione, proprio davanti alla scuola di polizia ed è dunque frequentata sia da spoletini che da allievi agenti e clienti occasionali.

Il concorso prevede, con 2 euro, la possibilità di vincere un premio complessivo di 500mila euro, di cui 200mila in denaro, che potranno essere utilizzati in qualunque modo. Con i restanti 300mila, invece, si dovrà acquistare una casa, scelta in massima libertà ed in tutta Italia entro 2 anni dalla vincita. Il gioco della serie Win for life prevede anche premi in denaro indovinando 4 o 3 o 2 numeri della combinazione estratta. L’estrazione avviene ogni sera, alle ore 20. Si può giocare al costo di 2 euro.

Per l’Umbria sembra essere un periodo fortunato: nei giorni scorsi in Alto Tevere con un “gratta e vinci” da 20 euro sono stati vinti ben 5 milioni di euro.