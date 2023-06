Whoopi Goldberg conquistata dal tartufo, Olga Urbani: "Verrà presto a Scheggino" - Tuttoggi.info

L'incontro tra Olga Urbani e l'attrice premio Oscar Whoopi Goldberg al Summer Fancy Food Show, la fiera alimentare più importante del nord America

Whoopi Goldberg, la famosissima attrice premio Oscar, pronta ad arrivare in Umbria ed in particolare nella perla della Valnerina, Scheggino, ospite della famiglia Urbani. La star è stata conquistata dai tartufi dell’azienda umbra durante il Summer Fancy Food Show, la fiera alimentare più importante del nord America. Un evento che celebra l’agroalimentare e che ha visto la presenza appunto anche della Urbani Tartufi tra le oltre 300 aziende italiane.

Tra gli ospiti allo stand della più antica e importante azienda di commercializzazione di tartufi al mondo appunto anche Whoopi Goldberg, che ha incontrato l’imprenditrice Olga Urbani. Ed è stata proprio quest’ultima ad annunciare sui social: “Whoopi ama Urbani ed il tartufo! Verrà presto in Umbria, a Scheggino! Andremo a caccia di tartufi con Minarella! E conoscerà la nostra terra! Stay tuned!!!“.

L’azienda della Valnerina, infatti, non solo si occupa di commercializzare i pregiati tuberi, ma anche di tutta la sua filiera. Promuovendo anche la cerca del tartufo con apposite iniziative a Scheggino. Oltre a quanto messo in piedi con il progetto Truffle Land, per chiudere appunto la filiera dalla “coltivazione” alla vendita. Non resta dunque da attendere l’arrivo di Whoopi Goldberg in Umbria.